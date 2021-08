Amplían la zona antiCovid en Progreso

Ahora sacan a la gente del playón de Progreso

La playa cerrada a lo largo del malecón de Progreso, como medida para evitar contagios de coronavirus, motivó que pocas personas visitaran el puerto ayer sábado.

“Ahora viene más gente entre semana que sábados y domingo”, señaló el mesero de un restaurante, cuya clientela se redujo en un 60%.

“Ya no es como antes de la pandemia, que el restaurante tenía todas las mesas ocupadas y el malecón lleno de gente”, continuó el trabajador del centro de consumo.

Y sí, con el cierre de la playa solo unos cuantos se animaron a “pasear” y entrar a algún restaurante a comer algo y otros aprovecharon para admirar las esculturas de arena. “Los demás se están yendo a Chicxulub”, dijo un mesero de otro restaurante.

Y es que, además, las pocas personas que entraron a la playa, fueron retiradas por la policía que a lo largo del día no dejó de hacer rondines por la zona.

La vigilancia también se extendió por la zona del playón donde la policía tampoco permitió que la gente se bañe en el mar o disfrute de la arena.

“Entiendo que si se pasa de gente (la playa) está bien, pero si son solo una o dos personas no afecta, pero los policías son muy estrictos”, dijo el pescador José Acosta Azueta.

Añadió que la policía ecológica está haciendo mal sus funciones. “Ellos no quieren que haya ninguna persona y es imposible lo que están pidiendo. ¿Qué deben de hacer? pues que donde haya muchedumbre los saquen y donde no que los dejen”.

“Todo está restringido, pero pienso que debe haber un poco más de flexibilidad para que la gente venga, se divierta, se bañe; la gente que vive acá no se va a ir dos cuadras o al final para bañarse”, recalcó.

Elecciones

Señaló que en el malecón se podría actuar de la misma manera, controlar el acceso sin prohibirlo en su totalidad. “Pero no, que para no afectar a la gente; pero qué pasó en elecciones, allá eran cientos de personas y no restringieron ¿por qué? porque les conviene. La gente ya debe despertar un poco y ponerse las pilas porque las autoridades ya se están pasando, sábado y domingo ni un alma quieren acá”.

Dicha restricción ha afectado a todos los negocios que se encuentran en la zona del malecón: restaurantes, tiendas de artesanías, agencias, tiendas de conveniencia…

“La verdad es que a raíz de que cerraron los fines de semana, hay poco movimiento. Esta última semana sí estuvo muy floja, la gente ya va a entrar a las clases, y como cada fin de semana vacaciones bajan las ventas”, dijo Dante Méndez, encargado de una tienda de artesanías y recuerdos.

Aseguró que las ventas de este fin de semana, para nada se comparan con lo que se vendía antes de la pandemia.

“Ahora vendemos más los días que está abierta la playa que es de lunes a viernes, y los fines de semana que es sábado y domingo, la gente pasa, camina y se va”.— IVÁN CANUL EK