Angustia por la inundación

Miedo de abuelos al comenzar a salir los lagartos

LOCHE, Panabá.— Los señores Máxima Pech Moo, de 83 años, y Néstor Cemé Kauil, de 86, relatan la angustia que vivieron antes de su rescate en un rancho de San Felipe que resultó inundado por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical “Cristóbal”, y la bendición que sintieron al ser salvados por brigadistas de Protección Civil de Yucatán (Procivy).

“La lluvia tardó una semana, no sabíamos si iba a seguir y el agua cada vez subía más”, expresa don Néstor Ceme.

La pareja de abuelitos, quienes permanecen en la casa de su hija Socorro Cemé en esta pequeña población señalan estar más tranquilos, pero están preocupados por los animales que tuvieron que abandonar.

El matrimonio dice que lleva viviendo 57 años en el rancho, donde tienen reses, aves de traspatio así como cultivos de maíz y calabaza.

Néstor Cemé dice que vivieron momentos de desesperación porque no sabían si iban a poder salir o no del rancho, y si las lluvias continuaban corrían el riesgo de que la casa donde estaban resguardados también se inunde.

El veterano agricultor dice que gracias a Dios en la pieza donde estaban alojados no había llegado el agua, pero tampoco podían salir y mucho menos que sus hijos o nietos los fueran a sacar, pues el agua llegaba hasta la cintura y había que recorrer más de 8 kilómetros.

Mucho miedo

Dice que hubo momentos en que sintieron mucho miedo, pues ya habían empezado a salir los lagartos al tratarse de una zona de pura sabana.

“Cuando llegaron esas personas (los de Protección Civil) creímos que era mi nieto, pero nos dicen que por órdenes del gobierno teníamos que salir. ¡Jálale!, recogimos la ropa y salimos como pudimos”.

“Llevaron una chalanita y nos sacaron. Tardamos mucho en pisar tierra, pero estamos muy contentos y agradecidos”, expresa Néstor Cemé.

Máxima Pech dice que les quedaba poca mercancía y si se quedaban más tiempo no iban a subsistir porque hasta los cultivos perdieron por que se quedaron bajo el agua.

Lo que les preocupa ahora a ambos son los animales que dejaron en el rancho.

“Mis pobres animales no sé cómo están, los abandoné y solo no puedo ir, ya me dijeron que hasta que se seque regreso”, dice con pesar.

“Bendito sea Dios que nosotros estamos bien y que nos salvaron; nos dieron una gran ayuda”, repite Néstor Cemé.— WENDY UCAN CHAN