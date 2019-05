Animada caminata canina

Promueven en Motul el amor hacia los animales

MOTUL.— Con gran éxito se realizó la primera “Caminata Canina 2019”, organizada por la Instancia de la Juventud en Motul para promover el amor por los animales.

Anteayer por la tarde las principales calles de la ciudad se llenaron de perros de distintos tamaños, razas y colores que fueron el atractivo de las familias que se encontraban en el centro.

Con esto se llevó a cabo la primera caminata canina 2019, organizada por la Instancia de la Juventud y el Ayuntamiento, con la participación de más de 100 perros acompañados en todo momento por sus dueños para recorrer las principales calles del centro de la ciudad y disfrutaron de las actividades diversas que se realizaron en la plaza cívica.

Participaron dos asociaciones de mascotas: “Club manada canina de Yucatán”, quienes dieron muestras de adiestramiento para perros y la relación fraternal que debe existir entre mascota y amo.

También hizo presencia la asociación “Manadas de Amor”, que pusieron a la venta artículos para perros y gatos, asimismo, fueron patrocinadores de regalos para concursos que se realizaron durante el evento.

Paola Moo, integrante de la asociación, “Manadas de amor”, dijo que esta caminata organizada por el Ayuntamiento, es el inicio de un proyecto que en breve se presentará. Adelantó que se trata de bebederos y comederos para perritos de la calle, pero los detalles se darán en breve.

Por su parte, el alcalde Roger Aguilar Arroyo, dijo que estas actividades son importantes para el municipio, porque concientiza a las personas a cuidar de sus mascotas, y como autoridades se pondrá la ayuda necesaria en el proyecto que en breve se desarrollará en el municipio.

Exhortó a la gente a no abandonar a sus mascotas, “cuídenlas, quiéranlas, y no compren, ¡adopten!”.— MAURICIO CAN TEC