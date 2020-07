Ante una crisis de finanzas

Umán lamenta la negativa para un millonario crédito

UMÁN.— Debido a la poca recaudación de impuestos y la negativa del Congreso del Estado de aprobar el préstamo de 10 millones de pesos solicitado por el ayuntamiento de este municipio, el alcalde Freddy Ruz Guzmán declaró que la Comuna se encuentra en una “crisis económica nunca antes vista”.

En redes sociales el alcalde Ruz Guzmán subió una declaración de la situación económica que atraviesa el ayuntamiento de Umán, después de que el pasado viernes el Congreso del Estado no aprobó el préstamo de 10 millones de pesos con 11 votos a favor y 13 en contra, los cuales serían utilizados para obras de infraestructura como calles, agua potable y alumbrado público.

“La pandemia del Covid-19 ha ocasionado que las economías del todo el mundo se vean afectadas, y Umán no fue la excepción, puesto que muchos ciudadanos han dejado de pagar sus impuestos como son licencias de funcionamiento, predial y otros derechos que son importantes para garantizar los servicios públicos en nuestro municipio”.

“Entendemos y nos ponemos en el lugar de la ciudadanía, quienes muchos de ellos se han quedado sin empleo o les han rebajado parte de su sueldo, así como a nuestros comerciantes que se han visto en la necesidad de cerrar sus negocios.

Por lo anterior expuesto, es una realidad que hoy Umán está pasando por una crisis económica nunca antes vista, por ello, junto a todo el cabildo tomamos la decisión de solicitar un empréstito que nos permita hacer frente a los principales problemas que nos aquejan como lo es el alumbrado público, el mejoramiento del sistema de agua potable y más importante aún la construcción de calles que se encuentran en muy pésimas condiciones.

“La oportunidad de concretar estas importantes obras de infraestructura que, además nos permitiría la reactivación de la economía y la generación de empleos para nuestra gente se nos fue negada, debido a la falta de sensibilidad de algunos diputados del honorable Congreso del Estado, quienes no votaron a favor del dictamen del préstamo solicitado”, indicó.—Carolina Uc Quintal

A pesar de esto, quiero que sepan que no me rendiré y seguiré luchando por Umán, tal y como siempre lo he hecho durante estos 5 años de mi gestión, y vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que juntos sociedad y gobierno salgamos adelante a pesar de las adversidades, "porque solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar” y yo seguiré luchando por mi pueblo.