Anticipa: defenderá recursos

Pedro Couoh habla de deudas que le heredarán

TIZIMÍN.— Alcalde electo Pedro Couoh Suaste dice que defenderá los recursos municipales para enfrentar las demandas laborales contra el ayuntamiento.

La semana pasada la Comuna recibió una nueva demanda laboral por despidos injustificados de siete extrabajadores, el laudo es de poco más de 5 millones de pesos.

Al respecto Pedro Couoh dice que el tema tiene dos aspectos desde la defensa jurídica y la cuestión económica.

“Si tenemos dentro del equipo a gente que puede hacerle frente a la cuestión jurídica a partir del día primero y llevar los juicios laborales lo haremos, pero quiero dejar en claro que defenderé los recursos del ayuntamiento”.

“Por otro lado, si no tenemos el dinero para pagar pues no lo haremos y mi trabajo será defender el dinero del municipio, no es decir que lo vamos a pagar en el momento que asuma mi cargo como presidente, incluso así sea mi amigo, ni modo, lo siento mucho, pero mi trabajo será defender los recursos que es dinero de los tizimileños y lo haremos a costa de lo que sea, me queda claro cuál será mi obligación”, expresa.

“Estoy consciente que vamos a heredar demandas laborales más los que vendrán, pero sabremos qué medidas tomar” expresa.

Por otro lado dijo que es importante hacer notar una y otra vez que Reyes Aguiñaga sigue siendo el alcalde hasta el último minuto de este mes, por lo tanto es responsable de los recursos que desempeñe su ayuntamiento.

“No olvidemos que a él le siguen llegando los recursos económicos, las participaciones llegan tres veces al mes, él sigue teniendo la responsabilidad. Viene ahora una tormenta tropical, cómo lo van a enfrentar en caso dado que Tizimín lo requiera”.

“No hay ningún solo apoyo de nada, para nadie, el dinero lo sigue recibiendo normal, así como a mí me va a llegar el 1 de septiembre”, expresó.— WENDY UCÁN CHAN