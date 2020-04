Antorchistas de Yucatán piden ayuda alimenticia

MÉRIDA.- Antorchistas del centro, oriente y sur del estado solicitaron al gobierno del estado un plan estatal para apoyar a los yucatecos que quedaron vulnerables ante la contingencia sanitaria del Covid-19.

Los antorchistas de Mérida, Espita, Valladolid, Chichimila, Peto, entre otros municipios denunciaron que, ante la situación de contingencia por el coronavirus, miles de familias tuvieron que parar sus actividades económicas que son las que le permitían llevar el sustento diario a su hogar. Pero desde hace un mes, existe la incertidumbre en los hogares ante la alimentación diaria, pues la despensa planeada comienza a terminarse.

Claudia Liliana Piste, habitante de Mérida, relató que su profesión se desarrolla mayormente en el mercado de San Benito, pero que ante la situación de contingencia hubo que aislarse y que el último recurso con el que contaban, se ha gastado.

“Se dice que todo está bajo control, pero hay muchas familias que ya no tenemos un sustento. Cómo comprar nuestros alimentos básicos, no podemos salir, no nos dejan. Y alzamos la voz para pedir que nos apoyen, que el gobierno voltee a ver a las familias que han quedado vulnerables”, manifestó.

En este sentido, colonos de Plan de Ayala denunciaron que, a esta incertidumbre alimentaria, se le agrega la falta de algunos servicios básicos indispensables como el agua potable que son importantes en estos momentos, cuando las medidas sanitarias exigen el lavado de manos y el constante lavado de la ropa para prevenir el coronavirus.

Sandra Lizbeth de la comisaría de San Pedro, municipio de Chichimila, comentó que en la comunidad debido a que la actividad económica que realizan las familias para llevar el sustento en el día a día, no cuentan con recursos de sobra para realizar el aislamiento prolongado como solicita el gobierno, sin arriesgarse a quedarse sin comida en el hogar.

En este sentido, habitantes de Peto recalcaron que ante la situación y las medidas que ha propuesto el gobierno del estado, se requieren mejores estrategias para ayudar a las familias que han quedado vulnerables, y que requieren apoyo para sobrellevar la cuarentena, pues puede resultar contraproducente en algunos municipios, donde únicamente se apoya a los allegados al presidente.

Los antorchistas declararon que ante esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de familias que trabajaban en el sector informal, que resultaron despedidas o que no pueden salir a realizar sus actividades económicas, los tres niveles de gobierno tienen la obligación de responder, pues se condena a las familias a morir de hambre.