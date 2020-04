Anuncian cierre de ruta a Mérida

Taxistas de Peto toman medidas por contingencia

PETO.— A partir del próximo lunes 4 de mayo, los taxistas pertenecientes a la sección 38 del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) de esta población cerrarán sus servicios por tiempo indefinido, debido a la contingencia sanitaria.

Pasado mañana sábado será el último día que estos transportistas de la ruta Peto-Mérida ofrecerán el servicio, informaron los socios de la agrupación.

Indicaron que en los últimos días solo dos vagonetas realizan viajes a la capital yucateca, debido a que ha disminuido la cantidad de usuarios, además que ahora solo les dejan llevar máximo a siete personas en cada unidad, incluido el chofer, por lo que ya no es redituable para ellos, por el costo de la gasolina.

Señalaron que ya ninguna vagoneta saldrá rumbo a Mérida a partir del lunes, por lo que ya están avisando a sus clientes.

Los combistas agregaron que ya no es posible seguir viajando de esa manera porque al llevar solo a seis pasajeros de ida y de vuelta, ya no logran recuperar lo que gastan en gasolina, además que no han recibido apoyos del gobierno del Estado.— Miguel Á. Moo Góngora