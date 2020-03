Anuncian llegada de tienda departamental en Tekax

En tres meses se iniciaría la obra de construcción

TEKAX.— En tres meses más comenzará la construcción de la primera tienda Coppel de esta ciudad.

Actualmente se realizan las diligencias correspondientes y solo se espera obtener las licencias de los departamentos de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, informaron el alcalde Diego Ávila Romero y el gestor regional de esa empresa, Armando Pacheco Delgado, durante el anuncio oficial realizado anteayer martes en el Palacio Municipal.

“Hoy anunciamos que en esta ciudad llegará la tienda departamental Coppel; estamos en los últimos pasos para que se empiece con la construcción”, destacó el presidente municipal.

“Somos un gobierno serio, no como anteriores, cuando se anunciaba que llegaba alguna empresa y luego no se hacía realidad, porque no les tocaba su parte. Esto es serio y legal”, destacó.

“Tekax es un atractivo para inversionistas, pues hace unos días el gobierno del Estado anunció que el Sur será el corredor industrial”.

Ubicación

De acuerdo con Ávila Romero ya está el predio adquirido para la construcción de la tienda, en la calle 57 entre 70 y 68 de la colonia San Francisco, donde estaba la empresa de materiales de construcción Preteza.

“Si todo siguen en pie, la construcción de esta tienda departamental arrancará en 90 días”, dijo por su parte Pacheco Delgado.

“Para la obra de construcción se les dará empleo a 100 trabajadores locales. Constará de dos plantas, y como tienda también se le dará prioridad a los tekaxeños”, puntualizó Pacheco Delgado.— A.P.R.

Síguenos en Google Noticias