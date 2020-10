Anuncian primera bicicleta eco recolectora en Progreso

PROGRESO.- El alcalde Julián Zacarías Curi informó de la implementación de la primera bicicleta eco recolectora de residuos.

Te puede interesar: Encuentran delfín muerto en arenales del puerto de Chuburná

“Estamos buscando los mecanismos para erradicar la basura en el puerto; no nos cansaremos de proponer alternativas para generar conciencia ambiental entre los progreseños. Hoy es una bicicleta que esperamos muy pronto poder multiplicar en más unidades que nos ayuden a tener el Progreso limpio que todos queremos”, expresó el edil.

Y es que esta bicicleta eco recolectora de residuos sólidos será manejada por personal de dicha dependencia, quien durante sus recorridos recogerá basura de las calles céntricas y será depositada en un contenedor con capacidad de 30 kilos.

Ya que no hay que olvidar que la basura, como envolturas, botellas, papeles, bolsas entre otros desperdicios tirados a la calle, son causantes de las obstrucciones en los pozos e inundaciones; situaciones que no contribuyen a los trabajos de repavimentación que lleva a cabo la Comuna progreseña.

En ese sentido el munícipe mencionó: "estamos haciendo nuestra parte y lo que está en nuestras manos para mejorar las calles y nuestro puerto, lamentablemente las lluvias e inundaciones complican estas mejoras, y esto nos lleva además a hacer un llamado a la población para evitar más basura en las calles, pues debemos trabajar de la mano para que la ciudad progrese."

Amigable con el ambiente

Asimismo, el alcalde resaltó que otro de los objetivos de incorporar este prototipo a la Policía Ecológica es promover el uso de un vehículo amigable con el medio ambiente, como lo es la bicicleta ya que: “no hay que olvidar que, además de no contaminar, no genera ruido y no generamos más dióxido de carbono, asimismo alentamos a la ciudadanía a apostar más por el uso de la bicicleta.”

Zacarías Curi concluyó: “es importante que la gente nos apoye evitando arrojar basura y desperdicios en la vía pública. Estamos implementado esta unidad para reforzar la limpieza, pero la colaboración de los progreseños es fundamental para dar un paso adelante como ciudad.”