Anuncio oficial divide opiniones

Cantineros dicen que su economía está “desangrada”

VALLADOLID.— El anuncio de las nuevas medidas para la recuperación paulatina de la economía, sobre todo en el rubro del levantamiento de la “ley seca” a partir del 1 de septiembre, no satisfizo a todos los empresarios, pues en el caso concreto de los bares y cantinas no están contempladas, y sus propietarios ya están “desangrados” en su economía.

Como se informó, hubo algunos acuerdos tomados entre el gobierno del Estado y el Centro Coordinador Empresarial (CCE), y se presentaron propuestas para la reactivación económica en la entidad.

De acuerdo con algunos empresarios locales, se tomaron varios acuerdos para empezar a recuperar la economía, entre ellos levantar la “ley seca” lo más pronto posible, por lo que se determinó que sea a partir del 1 de septiembre, pero con restricciones de horario y de disponibilidad.

También se acordó abrir los restaurantes, cines, museos, servicios religiosos, gimnasios pero de manera gradual durante el mes de septiembre, entre otras cosas.

Los anuncios no fueron de la satisfacción de todos los empresarios, ya que en el caso de los bares y cantinas, la decisión fue tajante, no se podrán abrir hasta el momento, debido a que no existen las condiciones, lo cual agravará más la economía de los se dedican a esa actividad.

Algunos de ellos comentaron que ya tienen “desangrada” su economía, y con las decisiones que se están tomando prácticamente los están dejando en un desastre económico, incluyendo a los que fueron sus empleados como cocineros meseros y cantineros, entre otros.— Juan Antonio Osorio Osorno

“Ley seca” Cerveceras

En las comunidades ya se preparan para el fin de la “ley seca”, la cual fue anunciada oficialmente ayer.

Surtido

En Valladolid, empleados de una empresa cervecera comentaron que hasta ayer viernes al mediodía no habían recibido autorización para surtir a los negocios de venta de cervezas, y tal vez sea hoy cuando se les dé la indicación.

Producto sin alcohol

Ayer viernes se les vio repartiendo producto pero sin alcohol, lo cual han estado haciendo durante la “ley seca” vigente.