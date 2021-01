Hallan presuntos objetos de brujería en predio de comité del PRI Chocholá

MÉRIDA.- Está mañana apareció una veladora encendida, un montículo de tierra negra, un muñeco de trapo y un huevo roto, con aceite derramando, en la escarpa del comité del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la calle 19 por 18 y 16 de Chocholá. Trascendió que dicho domicilio lo renta el comité del PRI.

La dueña del predio, María Asunción Quintal, de 72 años de edad, aseguró que los objetos son presuntas herramientas de brujería; la mujer dijo que no es justo que dejen los objetos en la puerta de su casa ya que el daño no es para el partido, sino para la casa.

Se supo que la dueña del predio informó el hecho a las autoridades municipales, para las averiguaciones correspondientes.

“A la persona que haya hecho este mal, ojalá no le caiga a él mismo. Si no puede ver al candidato, porqué no se lo dice de frente cara a cara”, comentó la quejosa.

Se averiguó que al lugar acudió un curandero, para contrarrestar los presuntos actos de ''magia negra''. Después se bendijo el lugar con agua bendita y se puso una veladora encendida y una cruz con flores.- Gilmer EB