Aparente baja en contagios

Paréntesis en la toma de muestras en Valladolid

VALLADOLID.— En los últimos cuatro días no se ha registrado otro caso nuevo de contagio de Covid-19 en esta ciudad, según se averiguó porque el sector Salud no está tomando muestras, así que podría haber infectados que no se han detectado.

Mientras tanto la reactivación económica en varios negocios no esenciales es un hecho, incluso en los alrededores del mercado municipal ya abrieron comercios que se supone no están autorizados y que pueden representar riesgos de propagación del Covid-19.

De acuerdo con los datos obtenidos, la realización de pruebas se detuvo por circunstancias desconocidas y al menos en los últimos días no se han tomando muestras en esta ciudad.

En el mercado municipal y su periferia todos los negocios ya abrieron, entre ellos tiendas de telefonía celular, regalos, casas de empeño, financieras, entre otros.

En el centro comercial de la ciudad el 50% de las tiendas ya reabrió y trabajan con la nueva normalidad.

Algunas personas malentienden el inicio de las actividades, lo que se puso en evidencia el lunes por la tarde, debido a que se reportó que un grupo de niños armó una “reta” de fútbol en el parque de Santa Lucía, a pesar que no se han abierto los parques y espacios deportivos, y ninguna autoridad acudió al lugar para enviarlos de nuevo a sus casas.

La situación es que hasta los mismos padres de familia no entienden lo que representa la nueva normalidad, pues permitieron que sus hijos acudan al parque a jugar, poniendo en riesgo su salud. En el lugar algunas partes ya no tiene la cinta restrictiva ya que la quitaron los mismos vecinos.

El alcalde Enrique Ayora Sosa continuó entregando despensas del Ayuntamiento, y ahora le correspondió a las familias de varios puntos como los fraccionamientos Cipreses, Flor campestre, la colonia Fernando Novelo y otros puntos de la ciudad, ya que se observó varias brigadas por algunos sectores haciendo el mismo trabajo.

El DIF Municipal abrió desde el viernes pasado su edificio como un centro de acopio para que las familias que puedan donen comestibles y se armen despensas para entregar a familias que fueron afectadas con las inundaciones de las pasadas lluvias, paquetes que se entregarían de la misma manera que se hace con los oficiales por la contingencia del Covid-19.

Se pide que se donen productos que le puedan ser de mucha utilidad a la gente, incluyendo ropa y zapatos en buen estado, cuya entrega será paralela a las despensas por la pandemia por el coronavirus.

Para los que no puedan salir, se puede ir a buscar la donación en sus respectivas casas.— Juan Antonio Osorio Osorno