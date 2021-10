Apicultores, firmes en formar una agrupación

Esperan concretar algo antes que finalice el año

TIZIMÍN.— Un grupo de poco más de 80 productores apícolas ven que su plan para conformar la Asociación Ganadera Local Especializada en Apicultura (Aglea) va tomando rumbo, según señalaron Gamaliel Canto Dzul y Javier Cuxim Canul en una reunión que sostuvieron en la palapa del comisariado ejidal de esta ciudad.

Explicaron a los futuros socios que de reunir los requisitos que les pide la Sader, antes de finalizar el presente año deberán tener lista su agrupación, pues después del encuentro de anteayer tienen un plazo de 30 días para celebrar otra reunión para integrar el Consejo Directivo y posteriormente buscar que se les apruebe en otra asamblea con la presencia de autoridades estatales y federales involucradas en el ramo.

Entre las ventajas de pertenecer a la Aglea, dijeron que podrán tener acceso a apoyos gubernamentales, les facilita los trámites de traslado de colmenas, entre otros de los que ya gozan agrupaciones con menos integrantes mientras que los apicultores siguen en espera.

Exhortaron a sus compañeros apicultores a mantenerse firmes en esta decisión para no dejarlo a medias como ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando algún grupo ha intentado crear esta asociación. Vale la pena recordar que Tizimín, es uno de los principales productores del dulce y resaltaron que no es posible que las que elaboran la miel, es decir, las abejas estén mejor organizadas y que los que se encargan de su cuidado no tengan una agrupación en forma.

Es importante señalar que en la reunión del domingo pasado se notó una amplia participación de mujeres de comunidades vecinas con deseos de superarse, que cuentan con apiarios, pero carecen de los apoyos para fortalecer su actividad.— ISAURO CHI DíAZ