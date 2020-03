Aplazan pago de servicios

Cobro de agua potable se hará hasta nuevo aviso

VALLADOLID.— Entre las medidas que anunció el alcalde Enrique Ayora Sosa para apoyar a los vendedores ambulantes y artesanos, cuyo censo se realizaría, destaca la suspensión de pagos del consumo de agua potable, que no se trata de una condonación, sino de posponerlos hasta nuevo aviso, se informó en el departamento de Comunicación Social.

Sin embargo, en los baños públicos del mercado municipal se sigue cobrando a las locatarias 3 pesos cada vez que acuden, por lo que algunas personas optan por no usar el servicio o buscan monte de los alrededores a fin de no pagar la cantidad.

Martín Ricalde Silva, jefe de Comunicación Social de la Comuna, precisó que no se trata de condonar los pagos del servicio de agua potable, sino de suspenderlo o posponerlo hasta nuevo aviso, como una forma de apoyar a los usuarios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid (Sapamv).

Explicó que los usuarios, a quienes les haya llegado su recibo de pago, no deben realizar el pago, sino que se suspende, de tal modo que no deben preocuparse quienes no lo hayan recibido puesto que tampoco pagarán por el servicio.

La medida también aplica para los que les haya llegado su recibo con aviso de corte. “Hasta este momento es la medida que se está tomando en cuanto al pago del consumo de agua potable, pero se llevarán al cabo reuniones para determinar otras medidas que seguro beneficiará a los usuarios”, explicó el funcionario.

En cuanto a los costos de operación del Sapamv, Ricalde Silva indicó que hay un ahorro, con lo que se pretende hacerle frente al problema, pero en caso de que se acabe, el ayuntamiento financiará sus gastos, incluyendo el pago de nómina de los trabajadores.

Cabe recordar que el Sapamv es un sistema descentralizado, de tal modo que depende de sus propios recursos, pero en este caso, las autoridades municipales financiarán lo que se requiera. Pese a que no hay fecha para que se termine la contingencia, los pagos se empezarán a realizar de manera gradual, para lo cual también se darán oportunidades de pago en abonos, de tal forma que no se vea afectada la economía de las familias, pero sí se pagará el adeudo que se tenga.

Entre las medidas de apoyo que determinó el Ayuntamiento se incluye la condonación del pago de uso del suelo de los locatarios, lo cual entró en vigor desde ayer sábado; sin embargo el servicio de baño no.

En este sentido, Sandra Mex Silva, quien forma parte de asociación civil Despertar Ciudadano, acudió desde temprana hora al mercado y se entrevistó con las locatarias, quienes le informaron que siguen cobrando el servicio de baño.

Dijo que pagan $3 cada vez que usan el servicio, pero ante las escasas ventas, prefieren aguantarse de ir al baño con el riesgo de enfermarse, o acuden a montes cercanos a realizar sus necesidades fisiológicas, y de esa manera contaminan el ambiente y corren el riesgo de ser detectadas o sancionadas, pero no les queda otro remedio.— J.A.O.O.

