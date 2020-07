Aplazarían la pulpeada

El lunes saldrían a pescar; aún no compran carnada

PROGRESO.— A cuatro días que el sábado 1 de agosto se inicie la temporada de pesca de pulpo, ayer martes se alistaban barcos en los muelles de Yucalpetén, así como lanchas ribereñas en Chicxulub, Chelem, Chuburná y este puerto, pero saldrían a pescar el lunes 3 próximo.

El movimiento en muelles de Yucalpetén y en los puertos aledaños no es como en temporadas pasadas, aún no se colocan jimbas a las lanchas ribereñas, tampoco han comprado carnada, los vendedores tabasqueños de jaiba y “maixkil” (cangrejo ocol) que se emplean para la captura del molusco todavía no llegan al puerto.

Pescadores de los barcos ya comenzaron a alistar las embarcaciones donde viajarán para la captura de pulpo.

En estos días están llevando alijos, preparando las artes de pesca, pero aún no se abastecen de hielo y diésel.

La próxima semana harán eso y además comenzarán a recibir anticipos de viaje.

La derrama económica por el inicio de la pulpeada comienza poco a poco a sentirse, pues en cada barco se destinarán entre 150,000 y 200,000 pesos en avituallamiento y anticipos a los pescadores quienes recibirían entre $5,000 y $6,000.

En cada barco viajarán de 12 a 14 pescadores.

Aún no se fija el precio que se pagará por el kilo del molusco.

Manuel Sánchez González, presidente de Armadores Pesqueros de Yucatán, dijo que el kilo se pagaría entre $50 y $60, pero podría aumentar conforme avance la temporada y si hay demanda en el mercado nacional.

El martes 21, Enrique Sánchez Sánchez, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Yucatán, informó que al comenzar la temporada de pulpo, el kilo se pagaría a $30, pues no hay demanda, las exportaciones están suspendidas y en las congeladoras hay unas 7,000 toneladas del molusco de la temporada pasada que no se han podido desplazar.

Solo 100 barcos

Sánchez González señaló ayer que debido a la pandemia de Covid-19 y la poca demanda de las especies marinas, solo unos 100 de los 450 barcos de la flota mayor zarparán al comenzar la pesca de pulpo y en ellos laborarían unos 1,400 pescadores.

Afirmó que se cuidará que los tripulantes de los barcos estén sanos para prevenir complicaciones de salud durante el viaje.— Gabino Tzec Valle DiariodeYucatan

De un vistazo

Pocos saldrían el sábado

En Chuburná, Amado Ek Lizama, presidente del Comité Náutico, dijo que los ribereños de ese puerto aún no se alistan y que pocos pescadores saldrían por pulpo el sábado 1 de agosto y la mayoría, la próxima semana.

La pulpeada, al aire

Indicó que el precio que se pagará por kilo de pulpo es lo que preocupa a los pescadores, pues aún no se define, y que del precio dependerá que ellos se dediquen a la pulpeada.