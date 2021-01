Aplican 1a. dosis en Tekax

Llegan a la ciudad 275 vacunas para personal médico

TEKAX.— Ayer miércoles en la mañana se aplicó la primera vacuna contra el Covid-19 del cargamento destinado a esta ciudad.

Un total de 275 dosis llegaron a esta ciudad anteanoche martes, cerca de las 10:30, y serán destinadas para el personal que labora en el Hospital Regional de segundo nivel.

Tras la llegada de las vacunas, el cargamento fue trasladado al Centro de Salud para su resguardo; fueron recibidas por el doctor Raúl Nemías Uc, director del Hospital Regional. El cargamento fue custodiado por elementos del Ejército.

Ayer por la mañana las dosis fueron trasladadas al hospital de segundo nivel, donde cerca de las 8:30 del día se aplicó la primera dosis a un enfermero del área de Covid-19, bajo la estricta vigilancia de los soldados.

Procedimiento

Ayer mismo se aplicaron 100 dosis; hoy jueves se aplicará la misma cantidad y mañana viernes, las 75 dosis restantes, detalló Nemías Uc, quien dijo que los primeros que serán vacunados son los enfermeros que trabajan con pacientes de coronavirus.

Actualmente en Tekax hay 45 casos activos, 38 asilados en sus hogares y el resto están internados en el hospital de segundo nivel.

“Me da mucho gusto que los enfermeros y doctores que laboran a diario en el área Covid reciban su vacuna, así trabajarán de forma más segura y sin temor al contagio”, expresó el alcalde Diego Ávila Romero.

Protagonistas

Las mujeres fueron protagonistas en el primer día de vacunación contra el Covid-19 en la Península, pues dos enfermeras y una médica internista fueron las primeras en recibir la dosis en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En el caso de Yucatán se trató de la enfermera María Andrea Ventura Cauich, quien trabaja en el área Covid en el hospital O’Horán desde que comenzó la pandemia en el Estado.

Ella tuvo la posibilidad de ausentarse con licencia debido a que padece enfermedades crónicas y tiene 2 hijos y 1 nieta, pero decidió quedarse para luchar contra la enfermedad.

“Me siento muy feliz y orgullosa, la verdad sí quiero que me vacunen, esta es una medida buena, sobre todo para los que estamos en el área Covid”, expresó la enfermera.

Agradecida

“Desde marzo a la fecha no me he contagiado, me siento muy bien y doy gracias porque llegó la vacuna para el sector salud”, añadió.

“Esta (la vacunación) es una esperanza para todos, a la población le digo que no dude cuando llegue la vacunación para ellos. Mientras, en estos momentos les pido que se sigan cuidando y que no bajen la guardia”, externó.— Arnulfo Peraza Rodríguez / Megamedia

DiariodeYucatán