Apoyo a 2 progreseñas: Adultas mayores reciben andadera y silla de ruedas

PROGRESO.— El alcalde Julián Zacarías Curi y la titular del DIF Municipal, Magdalena Herrera Miranda, entregaron el viernes equipo ortopédico a dos mujeres; uno en la colonia Canul Reyes y el otro en la comisaría de Chicxulub Puerto, a fin de apoyar a las beneficiarias en su movilidad, de acuerdo con un boletín.

La primera en recibir la asistencia fue la señora Ileana Núñez, de 75 años de edad, quien solicitó una silla de ruedas debido a que tiene un mal de la tiroides, que le imposibilita desplazarse.

“Estoy agradecida con ustedes, en menos de un mes me respondieron. Son todos muy amables”, indicó.

Por otra parte, doña Aurora Paredes, del puerto de Chicxulub, recibió también de manos del alcalde una andadera para adulto.

Ella explicó que “ya me es muy difícil caminar a mis 82 años. No se tardaron en apoyarme. Le agradezco a don Julián no solo esta andadera, sino también que haya arreglado la calle. Ya no entra agua a mi casa”.

Zacarías Curi reiteró a ambas beneficiadas la importancia de la labor del DIF Municipal para que estos apoyos lleguen a quien más lo necesita.

“Me da mucho gusto saber que los esfuerzos se traducen en esto, en brindarles asistencia lo más pronto que nos es posible. Confío en que estos equipos les permitirán desplazarse mejor y continuar con sus actividades cotidianas”.

Finalmente, Magdalena Herrera Miranda aprovechó la oportunidad para reiterar a la población que el DIF Municipal se ubica en el edificio del excendi, en la calle 39 con 114 de la colonia Vicente Guerrero, y que en caso de requerir un apoyo ortopédico, la ciudadanía puede acudir a la dependencia en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes; los sábados de las 8 horas a 12 del día, o bien comunicarse al 969 103 78 57 para más información.