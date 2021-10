Apoyo a albergue de Ticul

Requiere pagar los gastos de 122 perros y 46 gatos

TICUL.— La rescatista del albergue canino y felino “Échame una pata”, Verónica Belem Mineros Escalante, pide ayuda para poder solventar los gastos de los 122 perros y 46 gatos que alberga.

En una entrevista realizada ayer por la mañana, la rescatista recordó que inició con esta labor hace unos 15 años y habilitó su casa, ubicada en la calle 58 entre 15 y 17 de San Joaquín II, como albergue para recibir a los animalitos de la calle.

La mujer indicó que en ocasiones es difícil alimentar a sus huéspedes, pero se las ingenia para comprar todos los días un saco de croquetas para perros y para gatos.

“Cuando iba a la escuela veía los animalitos en la calle y me causaba tristeza que no tuvieran un hogar, así que los metía en mi mochila y me los llevaba a mi casa”, recordó. Verónica Belem es originaria del estado de Chiapas y radica en Ticul desde hace aproximadamente 15 años.

“Algunas personas me apoyan con ropa para vender en varios pueblos cercanos a Ticul y también vendo lo que cosecho para poder solventar los gastos del albergue”, señaló la mujer.

“Esta actividad es mi pasión, pero no es fácil porque no tengo apoyo de alguna institución”, agregó.

La rescatista no cuenta con los servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. Agradeció al Ayuntamiento, sobre todo a Enrique Medina, director de Protección Civil, quien apoya a Verónica con agua para los animales.

Requisitos

Para poder adoptar algún can o felino no se pide apoyo económico a la persona interesada, sino solo mucha responsabilidad, compromiso y cariño para su nueva mascota.

Cabe mencionar que todos los huéspedes de “Échame una pata” están esterilizados, a fin de prevenir la reproducción entre ellos.

Para los interesados en apoyar al albergue de animales, pueden contactar a Verónica en la página de Facebook “Échame una pata” o realizar una donación a la cuenta bancaria 5204-1654-1096-5499 Banamex, a nombre de Belem Mineros.— Ismael Chuc Santos