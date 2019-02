Apoyo a edil de Hoctún ante “un acto de cobardía”

Respaldo de 32 alcaldes

IZAMAL.— La Asociación de Municipios por Yucatán, agrupación civil (Ampyac), de 32 alcaldes emanados del PAN, expresa su respaldo al alcalde de Hoctún, el panista César Alejandro Novelo Arana, quien denunció penalmente a Eduardo “Lara” Sarabia Herrera y familiares por lesiones en pandilla.

Según la denuncia de Novelo Arana, UNATD17-GJ/68/2019, el sábado 26 de enero en la noche fue a la casa de “Lalo” Sarabia a defender a su esposa, Lorena Guadalupe Sarabia Martín, luego que él la agredió a empujones y ofensas, como mula, porque no tienen hijos en 20 años de casados.

Pero, declaró, familiares de “Lalo” lo jalaron adentro de la vivienda, lo golpearon y hasta le hicieron un “rayón” con un arma blanca.

“Lalo”, a su vez, desde el sábado difundió en Facebook un vídeo con un texto en el que dice que el “borracho alcalde” fue a su casa a agredirlo y él se defendió.

Ahora, José Antonio Aragón Uicab, alcalde de Tekal de Venegas, dice lo siguiente como presidente de la Ampyac:

“Los municipios debemos sumarnos al gobernador del Estado, (el panista) Mauricio Vila Dosal, en las acciones que ha emprendido su gobierno para luchar contra la violencia hacia las mujeres, porque de esto depende que sigamos conservando la tradición pacífica que caracteriza a los habitantes yucatecos.

“Las agresiones contra las mujeres no solo físicas, sino también psicológicas, sexuales o económicas, son cada vez más frecuentes y eso no debemos permitirlo si aspiramos a evitar que este tipo de flagelos provoque no solo problemas familiares sino conflictos que incluso dividen a comunidades enteras.

“Ha llegado el momento de utilizar la política para corregir problemas sociales que necesitan atención prioritaria, como la violencia contra las mujeres, cuya incidencia día con día se incrementa.

“Si hoy no hacemos nada en nuestros municipios mañana lo podríamos lamentar.

“Repudio las agresiones que sufrió en días pasados el alcalde de Hoctún, César Alejandro Novelo Arana, de manos del ex(pre)candidato del PRD a la alcaldía Eduardo Sarabia Herrera y familiares, luego de que el primer edil le reclamó a Sarabia Herrera por las agresiones que le propinó momentos antes a su esposa.

Más reprochable

“Fue un acto de cobardía el que sufrió el primer edil y su esposa que debe de ser deplorado por la sociedad, pues si es reprochable una agresión contra cualquier persona, lo es aún más cuando recae contra una mujer.

“Los alcaldes que integramos la Ampyac respaldamos al alcalde de Hoctún en las acciones legales que ha emprendido contra sus agresores y le brindaremos nuestro apoyo incondicional para que se haga justicia.

“En los próximos días solicitaré una reunión con el gobernador para hacerle patente el respaldo de los 32 municipios agrupados a la Ampyac para impulsar políticas públicas para la protección de los derechos de las mujeres en nuestro Estado”.

Indicó que buscará un acercamiento con varias organizaciones civiles que desde hace años luchan para proteger los derechos de las mujeres, a fin de impulsar protocolos de actuación para la protección de mujeres que sufren violencia de género en los municipios del Estado.— José Candelario Pech Ku