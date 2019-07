Apoyo a enfermera

Se manifiestan en Chapab; la envían a otro hospital

TICUL.— Un grupo de vecinos de Chapab se manifestó ayer por la mañana en las afueras del Centro de Salud de ese municipio, adscrito a la Jurisdicción Sanitaria No. 3, en apoyo a la enfermera Ruth Micaela Cauich Couoh, exalcaldesa de esa comunidad, quien fue removida de la clínica.

Los quejosos indicaron que el pasado lunes que acudieron al hospital les informaron del cambio de la enfermera, quien llevaba más de 17 años laborando en el Centro de Salud.

En apoyo a la trabajadora, los vecinos se apostaron en la entrada de la clínica con pancartas en mano para que las autoridades sanitarias informen sobre los motivos del cambio de la enfermera.

En los carteles denunciaron que el cambio de la enfermera pudo ser por venganzas políticas y no quieren que esos problemas afecten el buen funcionamiento del hospital.

Ana Mata, una de las manifestantes, indicó que Ruth Cauich siempre ayudaba a la comunidad.

Trato amable

“Me consta que ella siempre brindó apoyo a la gente, servía a todos por igual y no nos discriminaba. Por eso no es justo que por situaciones políticas la quiten, es injusto que se aprovechen del poder político, queremos una explicación, creo que lo merecemos”, dijo.

Rosita Canto, otra quejosa, refirió que la enfermera realizaba un buen trabajo, pues incluso era quien avisaba a las familias de las campañas de vacunación para niños.

Ruth Cauich escribió en las redes sociales que en la Jurisdicción Sanitaria le informaron que su cambio fue por orden de Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud, y de Juan Ayuso, jefe de la Jurisdicción de Ticul.

“Violan mis derechos como trabajadora, llevo 17 años trabajando en mi pueblo, lo cual he hecho con amor a mi profesión y gusto de los habitantes, no me da miedo un cambio de lugar de trabajo, me da coraje que usen su poder para denigrar a las mujeres”, señaló.— SERGIO IVÁN CHI CHI