“Apoyo para el pescador”

Ofrecen conservar 1,400 empleos en 40 congeladoras

PROGRESO.— A pesar que las plantas congeladoras pesqueras están inactivas porque no hay producción y los barcos no se avituallan, las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Pesca y Acuacultura (Canainpesca) acordaron mantener la plantilla laboral y no despedir a los trabajadores, para no afectar su economía, durante el tiempo que dure la emergencia por el Covid-19, informó ayer Enrique Sánchez Sánchez, presidente de esa agrupación en Yucatán.

Detalló que están afiliadas a la Canainpesca 40 congeladoras de Progreso, Yucalpetén, Celestún, Telchac, Mérida y la comisaría progreseña Paraíso, y en ellas laboran 1,400 personas, entre fileteros, deshuesadoras, choferes, encargados de cámaras de congelación, vigilantes y administrativos.

Sánchez Sánchez señaló que las empresas afiliadas a la Canainpesca determinaron mantener la plantilla laboral para apoyar a los trabajadores y respaldar al gobierno estatal en las medidas que ha adoptado para hacer frente al coronavirus.

“El sector pesquero pide al gobierno federal apoyo para la cadena productiva que es el pescador”, afirmó.

“La Canaipesca no pide el rescate pesquero, no pedimos dinero; lo que solicitamos son plazos para el pago de impuestos, créditos blandos y devolución del IVA lo más pronto posible”, precisó el directivo empresarial pesquero.

Hasta ayer martes no comenzó el avituallamiento de los barcos de Yucalpetén para dejarlos listos para que zarpen a partir del 1 de abril, cuando se iniciará la temporada de captura de mero, tras dos meses de la veda anual.— Gabino Tzec Valle

