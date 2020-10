Apoyos al campo y escuela

Entrega Vila en Chemax insumos de Peso a peso

CHEMAX.— El gobernador Mauricio Vila Dosal, sin invitación a medios de comunicación locales, realizó una gira por dos municipios del oriente del Estado en la que entregó mobiliario a escuelas de nivel primaria y apoyos del programa “Peso a Peso”, en la que el ejecutivo estatal aporta el 50% y el beneficiado el resto.

El primer punto donde se le vio a Vila de casualidad fue en una gasolinera a un lado de la Universidad Modelo de Valladolid, sobre la carretera federal libre a Cancún, donde se bajó a realizar una necesidad. Lo acompañaba su secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche.

A varios conductores les llamó la atención que de repente se asomó una camionera color gris oscuro, adelante un auto color negro, donde se presume viaja su escolta, detrás otra camioneta en la que iban algunos de sus colaboradores, a distancia otra camioneta de color blanca y a unos 100 metros de la estación de gasolina una camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública con sus agentes a bordo fuertemente armados.

En se lugar se quedaron unos minutos platicando el gobernador con Torres Peniche, y luego continuaron su camino, que luego se averiguó que se dirigían a Chemax, en cuya primera parada fue la escuela primaria “Justo Sierra”, en donde hizo entrega de sillas y mobiliario solicitados, según dijo la directora del plantel.

Luego se dirigió a la terraza principal del Palacio Municipal, acompañado del alcalde, Lucio Balam Herrera, donde los esperaban algunos productores que recibirían los apoyos solicitados tiempo atrás.

Sin decir ninguna palabra ni dirigir algún mensaje, el gobernador, solo se limitó a posar para que le tomen la foto por su equipo de prensa, así como también otros medios que ellos mismos transportan.

Como cada vez es más frecuente, el jefe de prensa del gobierno estatal, en todo momento estuvo persiguiendo el reportero del Diario pidiendo que saliera del lugar, pues según él no estaban invitados los medios de comunicación. En esta ocasión el empleado estatal dijo “toma tus fotos y sales”.

A pesar que se le reiteró que el Palacio Municipal es libre y que el gobernador es un funcionario público, insistió en que es un evento en el que no estaban invitados los medios de comunicación, a pesar de la presencia de más de 10 fotógrafos y reporteros, incluso personal de la Universidad de Oriente (UNO).

El alcalde Lucio Balam Herrera, luego que se fue el ejecutivo estatal, en entrevista manifestó que éstos apoyos que el gobierno estatal está entregando llegan a resolver en parte las necesidades de productores.

Se entregaron 427 bultos de fertilizante beneficiando a 70 productores, más de 600 litros de insecticida, 24 tinacos, 27 triciclos, 32 carretillas, 59 aspersores, 44 bultos de azúcar, entre otros apoyos, cuyo monto de inversión fue un poco más de $1.100,000, de los cuales el ejecutivo estatal aportó el 50% y el resto lo pusieron los productores.

El alcalde, Lucio Balam Herrera, manifestó que estos apoyos llegan en el momento justo que los productores lo necesitan, incluso aseguró que este año les correspondió el doble de inversión comparado con el año pasado que fue de poco más de $500,000, lo cual dijo agradecer al gobierno estatal, por considerar al municipio y llevarles a los productores parte de lo que necesitan.

El gobernador, luego se dirigió al municipio de Chichimilá, donde llevó al cabo un evento similar, de cuyas cantidades de apoyos no se informó porque según indicaron sus colaboradores no cuentan con una ficha técnica de lo que se está entregando, al menos en ese momento no lo tenían, porque según comentaron a manera de broma “ya está caro el papel”.— J.A.O.O.