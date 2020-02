Aprovechan “carnaval” de vivienda

Vallisoletanos van a solicitar crédito y pagar deudas

VALLADOLID.— La delegación Infonavit llevó al cabo en esta ciudad el Carnaval de Vivienda, donde se abrieron ventanillas para que la sociedad que cotiza ante el instituto acuda a solicitar algún tipo de crédito o tratar de resolver algún pendiente relacionado con créditos obtenidos con anterioridad.

Fueron más los derechohabientes que acudieron a tratar de resolver un problema que los que quieren tener un crédito, pero algunos no tuvieron respuestas positivas.

En un principio, las autoridades y la delegación del Infonavit convocaron a los interesados anteayer a las 10 de la mañana y luego se pospuso a las 2:30 de la tarde, por lo que hubo poca afluencia en la delegación de la Canaco.

Desde la mañana se abrieron las ventanillas para atender a los derechohabientes y a los que deseaban un crédito, pero los primeros fueron más, pues algunos aún pagan su vivienda luego de más de 30 años.

Celso Edmundo Núñez Oy dijo que desde 1986 adquirió una vivienda con crédito Infonavit en el fraccionamiento “Jardines de Oriente” de esta ciudad, la cual tuvo un costo inicial de $165,000, por lo que empezó a pagar $860 mensuales, que poco a poco fue alimentando su cuota.

Deuda

Comentó que recientemente fue al Infonavit para conocer la situación de su deuda y le informaron que debe los mismos $165,000, a pesar de haber pagado su crédito durante 34 años y hasta el momento no termina.

Ahora le dijeron que pagará una cuota mensual por $2,085, lo cual ya no está dispuesto pagar, ya que está pensionado de su empresa con un sueldo de $3,500 mensuales, no podría seguir pagando, de modo que todo es falso lo que actualmente ofrecen los gobiernos de condonar alguna parte de la deuda.

Llegó al lugar, se entrevistó con una empleada del módulo y le pidieron su credencial elector, y le dijeron que espere, lo cual estaba haciendo desde las diez de la mañana, pero ya se había transcurrido una hora y no lo atendían. Lo manifestó a otro empleado de la institución y le respondieron que espere que lo llamarían.

El quejoso dijo que no tiene mucho tiempo para estar todo el día en el lugar, de modo que se quedó esperando pero ya molesto ante la casi nula respuesta que le dieron a su problema.

Otro trabajador, quien no quiso identificarse, comentó que paga desde hace más de 20 años y ha notado que su deuda no baja, por lo que desde 2017 suspendió el pago, “pero siempre he estado preocupado por no tener el problema resuelto”.

Acudió a la delegación de Mérida para resolver el problema, pero le indicaron que espere para ser atendido en esta ciudad, motivo por el cual se presentó al evento.

En el Carnaval de Vivienda hubo algunos constructores y empresas vendedoras de materiales de construcción que ofrecían productos a quienes fueron a solicitar un crédito.

Francisco Iturralde Ávila se quejó del cambio de horario del evento, pero se aclaró que los servicios se brindaron desde las 10 a.m.— Juan Antonio Osorio Osorno

