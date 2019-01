Aprueban cuenta, fuera del plazo legal

Edil contradice a alcalde por frase de Carrillo Puerto

MOTUL.— El Cabildo aprobó por unanimidad la cuenta municipal de noviembre, o sea, fuera del plazo legal y así infringió la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán.

En la sesión ordinaria que se inició anteayer martes a las 5 de la tarde, los ediles además autorizaron que se destruyan las boletas de las elecciones de comisarios municipales realizadas el 18 de noviembre de 2018.

En asuntos generales, se presentó y aprobó la cuenta de noviembre, a pesar de que la mencionada ley establece que el tesorero municipal tiene la obligación de “formular mensualmente, a más tardar el día diez de cada mes, un estado financiero de los recursos y la Cuenta Pública del mes inmediato anterior y presentarlo a Cabildo, para su revisión y aprobación en su caso”.

Luego, el secretario municipal, Reinaldo Canul Guerra, sometió a votación el punto de acuerdo para destruir los paquetes de la elección de comisarios.

Indicó que “no existen impugnaciones o algún otro tipo de recurso de inconformidad por resolver, y en vista de que los plazos que la autoridad electoral determina han expirado, no existe motivo alguno que pueda precisar la existencia de dudas o legitimidad del proceso electoral y siendo que todos los delegados o comisarios han tomado protesta”.

Al no haber dudas, los ediles aprobaron por unanimidad la propuesta.

Se instruyó al director de Gobierno, Luis Eduardo Castillo Abraham, para que se destruya ese material en un plazo de cinco días hábiles.

Al final, el secretario municipal redactó el acta de sesión y ésta se clausuró a las 5:20 de la tarde.

Sin embargo, el regidor del PVEM. Rodrigo Manuel Díaz Montero, en su cuenta de Facebook, escribió que una vez más el alcalde Roger (Aguilar Arroyo) “el Zorro” de Motul hace uso de su prepotencia.

“Por instrucciones del alcalde y con el silencio cómplice de los compañeros regidores se hace una sesión maratónica convocada a las 5 p.m. y que culminó a las 5:08 p.m., por temor a las anomalías que se le señalarían al presidente municipal.

“Parece ser que solo bastaron ocho minutos para que durara la sesión, ni tiempo para pasar lista y leer el orden del día alcanza.

“Ante la sospecha y temor por las anomalías detectadas y que se le evidenciará en Cabildo la mentira que declaró en la ciudad de Carrillo Puerto (municipio de Quintana Roo) al decir que contaba con la anuencia del Cabildo para cambiar la frase del Monumento a Felipe Carrillo Puerto (en la plaza cívica de Motul), dan por realizada la sesión con la complicidad de los demás regidores en ocho minutos.

“En muchas ocasiones han esperado a muchos regidores hasta una hora de atraso, hoy se me hace raro que cuando llegué me dicen que ya se había realizado la sesión y al mirar mi reloj marcaba las 5:08 p.m. en una sesión convocada para las 5 p.m.”, aseguró.— Mauricio Can Tec