Apuesta por el turismo

Tekax muestra sus atractivos en nuevo recorrido

Tekax, la “Sultana de la Sierra”, a 115 kilómetros de la capital yucateca, 35 metros sobre el nivel del mar y con una población de alrededor de 28,000 habitantes, es la tercera y última parada del circuito turístico “Legado del Mayab”, presentado la semana pasada y que tiene por objeto la reactivación del mercado turístico en ese municipio, junto con Tekit y Oxkutzcab, incentivando principalmente al turismo local y nacional que busca destinos innovadores, diferentes, de aventura, ecología y contacto con la naturaleza y las raíces culturales del pueblo maya.

Enclavado en la ruta Puuc, Tekax de Salvador Alvarado es el nombre oficial de este municipio, uno de los más grandes del estado por su industria maquiladora, pero también por su variada oferta turística, pilar de su economía y en la cual están cifradas las esperanzas de reactivación económica por el gran número de familias que dependen de esta actividad.

El domingo 29 de noviembre pasado el alcalde Diego Ávila Romero ofreció un desayuno a agentes de viajes, mayoristas turísticos y medios.

Ahí el primer edil recordó que la crisis del Covid-19 impactó fuertemente los planes del sector turístico en Tekax, lo que obligó a autoridades y prestadores de servicios a innovar, resurgir y adaptar su oferta turística bajo los lineamientos de una nueva normalidad, para así reactivar los servicios y espacios con garantía de seguridad para los paseantes, principalmente turistas locales.

En esa misma reunión el presidente del Consejo Empresarial Turístico, Jorge Carrillo Sáenz, informó que en marzo próximo una delegación integrada por los alcaldes de los municipios que conforman el circuito “Legado del Mayab”, así como prestadores de servicios, hoteleros y artesanos de los mismos, viajarán a Ciudad de México para sostener reuniones con representantes de las principales agencias de viajes, mayoristas turísticos nacionales y personas vinculadas al sector turístico del país.

Esto será para presentar y dar a conocer las ventajas y atractivos de este circuito, que tiene mucho que ofrecer al turismo ecológico y agrícola, de artesanía, gastronómico, cultural, de aventura y más.

La idea es que la promoción sea propicia para generalizar un importante flujo de turismo nacional a la ruta aprovechando la proximidad del equinoccio de primavera en diferentes zonas arqueológicas de la entidad y las vacaciones de Semana Santa.

Entre los principales atractivos del lugar se encuentra el convento franciscano e iglesia de San Juan Bautista, el primero construido en 1564, de los primeros edificados en la Península. El templo terminó de edificarse en 1609.

La iglesia originalmente tenía otro aspecto, pero derrumbes y deterioros modificaron su diseño y en lugar de un campanario se construyeron dos espadañas en la fachada principal que, a juzgar por la forma de los arcos, datan de finales del siglo XVII o principios del XVIII.

La ciudad de Tekax tiene múltiples edificios coloniales, mismos que han sido restaurados y habilitados para el disfrute de los visitantes, ahí muy cerca se ubican las casas de artesanías donde pueden adquirirse productos de inigualable belleza y cuya esencia está marcada por la tradición maya y lo más representativo de Yucatán.

Cerro

Visita obligada es la ermita de San Diego de Alcalá construida hace más de 370 años a cerca de 80 metros de altura en el cerro, en el punto donde se dice apareció la imagen del santo fraile. La vista desde el lugar es impresionante y pese a la sencillez estructural del edificio éste es merecedor de todo el respeto de los tekaxeños.

Muy cerca de la ciudad de Tekax está un sitio arqueológico de estilo puuc llamado Chacmultún, en español “Cerro de piedra roja”, pues las piedras talladas que ornamentan las fachadas de las edificaciones poseen ese singular color, que resalta especialmente cuando se mojan con la lluvia.

Chacmultún se localiza en la Región Puuc, cuya arquitectura se caracteriza por el trabajo en los sillares que forman las fachadas, los juegos de claroscuros de las mismas y el uso de mosaico de piedra para su decoración. Los primeros asentamientos relacionados con este sitio en el Preclásico eran aldeas pequeñas que dependían de las corrientes estacionales y los depósitos de agua que de manera natural se formaban en los alrededores.

Posteriormente se iniciaron una serie de obras hidráulicas que permitieron una actividad agrícola intensiva, crecimiento demográfico y en consecuencia una mayor complejidad social. Hacia el Posclásico, Chacmultún se convierte en la ciudad más importante al oriente de la región, pues en ella se concentraba gran cantidad de bienes de otras partes del Puuc. Cronología: 300 a. C. a 1500 d. C. Ubicación cronológica principal: Clásico Tardío, 800 a 1000 d. C. Actualmente el sitio está cerrado en espera de la autorización del INAH para volver a recibir visitantes libremente.

Para los amantes del turismo de aventura, ecológico y agrícola, a 10 kilómetros de Tekax está “Sartenejas”, un proyecto turístico diferente muy especial donde se puede aprender y descubrir muchas cosas y experiencias únicas.

El lugar cuenta con dos recorridos de grutas, la primera es una que se distingue por las formaciones rocosas y de minerales que por siglos han ido apareciendo, creando un espectáculo natural pocas veces visto.

El segundo recorrido de grutas nos lleva por un emocionante encuentro con los murciélagos, miles de ellos que han hecho de la caverna su hogar o refugio.

El recorrido incluye explicaciones sobre las diversas especies de murciélagos, sus características e importancia en el entorno ecológico. Para hacer este recorrido los visitantes se equipan con cascos y linternas.— Emanuel Rincón Becerra

Reactivación Sur yucateco

El municipio de Tekax forma parte del nuevo recorrido turístico “Legado del Mayab”.

Chile habanero

Al exterior del recorrido por las “Sartenejas” existe otra interesante dinámica que consiste en una visita a las plantaciones de chiles habaneros. Ahí personal encargado explica a los visitantes los secretos, manejos y cuidados de un producto distintivo de la cultura yucateca como este picante; ahí se les explica el proceso para lograr los chiles más coloridos y picantes del mercado tanto de Yucatán como de México y el extranjero.

Miel

De igual forma, se les explica a los visitantes los procedimientos para la obtención de miel y sus derivados, mediante las técnicas de apicultura tradicional que ahí se ponen en práctica.

Platillos

De vuelta a Tekax, en el lugar existe una gran variedad de restaurantes de comida regional para todos los paladares.