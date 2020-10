Apuros en los filtros sanitarios

Llamados para cumplir medidas causan molestia

OXKUTZCAB.— Personal de enfermería que trabaja en los filtros del mercado de esta ciudad indicó que la gente es maravillosa, pero algunos clientes y locatarios se ofenden y se portan muy groseros cuando reciben un llamado de atención por incumplir las normas sanitarias por el Covid-19.

Manuel Chimas, enfermero que trabaja en los filtros del mercado, comentó que algunos locatarios y visitantes se enojan cuando les piden que utilicen correctamente el cubrebocas.

Recordó que anteayer una persona, a quien se le pidió amablemente que usara el cubrebocas y se le ofreció gel antibacterial, de manera muy desagradable contestó: “joven, deje de estar chin..., total si me muero no es tu problema, así que déjame pasar que me estorbas”.

Como informamos ayer, esta ciudad está cerca de llegar a la zona roja, pues hasta anteayer se contabilizaron 89 casos de Covid-19 y se teme una ola de contagios, ya que a partir del 2 de noviembre se reabrirán más espacios públicos.

Cabe recordar que los municipios pasan a la zona roja cuando llegan a los 100 casos de la enfermedad.

En la ciudad continúa la instalación de los filtros sanitarios en las entradas del municipio, en el mercado 20 de Noviembre y en la central de abastos.

Pese a los incidentes en los cercos sanitarios, la mayoría de los pobladores cumple con el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la sanitización en sus hogares.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Federal, el número de casos activos de coronavirus en el municipio se mantiene en cero.

Casi el 80% de los pacientes requirió hospitalización ambulatoria, es decir que la mayoría recibió tratamiento y después se recuperó en sus casas.