Árbitro denuncia agresión

Basquetbolista le propina golpes en un ojo y oído

TEKAX.— Luego de ser agredido por un jugador de basquetbol, un árbitro de la liga municipal interpuso una denuncia contra el agresor, informó el mismo afectado.

Los hechos se registraron anteanoche jueves, durante el tercer periodo de un partido del campeonato municipal de basquetbol entre los Duks y Jaguares Papas.

Álvaro Novelo Cervantes, jugador de Jaguares Papas, golpeó al árbitro Francisco Falcón Cerón, luego que le marcó una falta técnica.

De acuerdo con el afectado, Novelo Cervantes se le acercó de manera grotesca a reclamarme que un jugador rival lo estaba molestando.

En eso, el balón abandonó el terreno de juego y nuevamente Novelo Cervantes airadamente volvió con sus reclamos.

“Le dije que se calmara o le marcaría un falta técnica, pero hizo caso omiso y continuó con sus reclamos con ofensas hacia mi persona, por lo que tuve que sancionarlo.

“A pesar de haber recibido ese castigo, siguió con su mala actitud, y le advertí que sería expulsado del juego. Al oír esto, me propinó dos golpes, uno en mi ojo derecho y otro en mi oído izquierdo.

“El juego tuvo que ser suspendido; yo acudí al médico para que me valorara; me diagnosticaron un esguince en la membrana del oído izquierdo, además de que me lastimó el ojo”.

Señaló que por lo hechos interpuso una demanda ante la agencia de la Fiscalía con el número UNAT12-GE/558/2019 contra Novelo Cervantes, quien asimismo fue suspendido de los campeonato locales por dos años, señaló Pedro Torres Rodríguez, coordinador de Deportes de la Comuna.— Arnulfo Peraza R.