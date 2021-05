“Arma de doble filo” si se regresa a clases en Tizimín

Los jóvenes, más preparados que niños para volver

TIZIMÍN.— En medio del proceso de vacunación al personal docente, y luego del reciente anuncio del gobernador Mauricio Vila Dosal de la posibilidad del regreso a clases de manera presencial, maestros dan su postura, algunos están a favor y otros en contra.

Ayer, por segundo día consecutivo, Tizimín fue sede de uno de los módulos que se habilitaron para inmunizar a profesores.

La afluencia de maestros fue más numerosa que el martes, la plaza cívica del Tecnológico por ratos registraba lleno total, hubo algunos maestros que reportaron sueño, cansancio y comezón pero que no ameritaron atenciones médicas.

Tras el proceso de vacunación se entrevistó a algunos docentes sobre el próximo regreso a clases de manera presencial recién anunciado por Vila Dosal para el 10 de agosto.

El maestro Iván Osuna Pérez señala que la noticia la toma como un arma de doble filo, pues, como padre de familia, lo que quieren son aulas seguras y libres de Covid.

Dijo que aunque entienden que no es lo mismo tomar clases en línea que de manera presencial, no están preparados para que los niños vuelvan a las aulas pues no se ha combatido al virus, hablando en el caso de los alumnos de nivel básico.

“Estamos viendo en otros contextos cómo se está propagando con otra cepa. En lo personal no estoy de acuerdo que los niños de nivel primaria vuelvan, sin embargo creo que los jóvenes que ya están en un nivel medio o medio superior ya es momento que regresen, son más conscientes de los cuidados que un niño” dijo.

La maestra Concepción Díaz Cardoz señala que en realidad es una decisión muy difícil ya que por una parte muchos papás, aunque han ayudado en la educación de los hijos desde casa pese a las responsabilidades que tienen, ya sienten el cansancio de este tipo de enseñanza a distancia.

“Hay papitos que ya quisieran que sus hijos vuelvan pero también les entra el miedo ya que a los niños todavía no les toca la vacuna y sienten que van a estar expuestos”.

“Cabe aclarar que aunque el gobernador dijo que no es obligatorio se sienten estresados, cansados y angustiados de saber y ver que no es lo mismo que ir a la escuela por más que impliquemos una responsabilidad muy grande de tener cuidados y seguir los protocolos para que los niños estén protegidos”, dijo.

Por su parte, la profesora Wendy Argáez Ku, señaló que ya hace falta regresar a las escuelas, en el caso de los maestros ahora que ya tienen la vacuna no ven problema en volver a las aulas pero todo lo dejan a consideración de los padres de familia.

Señaló que no todos los padres hoy en día están vacunados lo que implica un riesgo pero también ya se necesita una mejor educación confiando en que se respetarán todos los protocolos de salud.— WENDY UCÁN CHAN