Arrasan nidos de tortugas

Con maquinaria y de noche, sacan arena en Progreso

PROGRESO.— En operación nocturna, maquinarias pesadas arrasaron la arena acumulada en la playa del malecón tradicional y la cargaron a varios volquetes que la llevaron a otro lugar de este puerto o a Mérida, pero, a su paso, los equipos pesados destruyeron por lo menos tres nidos de tortugas, denunciaron ayer meseros y vigilantes de negocios de esa zona turística.

Los informantes explicaron que a la medianoche, cuando el malecón ya estaba desierto y en silencio, llegaron por lo menos cuatro volquetes y maquinara pesada, cuyos operadores juntaron la arena y luego la cargaron en los volquetes.

La extracción de la arena se hizo de 12 de la noche a 5 de la mañana, indicaron los meseros y vigilantes de los negocios del malecón.

Afirmaron que les llamó la atención que esos trabajos se hagan de noche y les causó la sospecha de que laboraron al amparo de la oscuridad para que no los vean.

Los informantes, quienes pidieron no ser identificados, indicaron que se sacaron varias toneladas de arena, no lograron identificar si la maquinaria y los volquetes son propiedad del Ayuntamiento, pues no se acercaron a ver las maniobras que duraron cinco horas.

Al amanecer ayer, luego que los volquetes y maquinarias pesados se retiraron de la playa, los vigilantes de los negocios recorrieron la zona donde sacaron la arena y se encontraron con que las maquinarias a su paso destruyeron tres nidos de tortuga y dañaron letreros de restaurantes instalados en la zona de playa.

Comentaron que es la época de anidación de la tortuga marina y las maquinarias dañaron la zona de la playa donde los quelonios suelen depositar sus huevos.— Gabino Tzec Valle