“Arrastran” una millonaria deuda

Alcalde informa el embargo de cuentas por ISR

PETO.— En su primer Informe de Gobierno, el alcalde Édgar Calderón Sosa declaró públicamente que en días pasados embargaron las cuentas de Participaciones, Infraestructura y Recursos Propios del Ayuntamiento, así que tuvo que prestar 1.5 millones de pesos a dos particulares para el pago de nóminas y salir de apuros.

Agregó que le causó sorpresa enterarse que habían embargado sus cuentas por Hacienda debido a un adeudo que se viene arrastrando.

Señaló que tres días después, personal de Hacienda le explicó que la deuda de 18 millones de pesos es por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Convoqué a los regidores para explicarles el problema y ellos autorizaron que se hiciera un préstamo para el pago de nómina, porque a los trabajadores no se les puede dejar de pagar puntualmente”, indicó.

“Llamé a un amigo y me prestó un millón de pesos, me comuniqué con otro y me prestó 500,000 pesos y ahora no sé cómo vamos a regresar ese dinero porque no tenemos nada y hay que devolverlo”, abundó.

“La preocupación era mucha, no buscaba qué hacer porque tenemos una nómina de casi 500,000 pesos quincenalmente”, dijo.

Aseguró que un diputado federal, a quien presentó públicamente antes del inicio del Primer Informe, lo ayudará a solucionar el problema con Hacienda hoy lunes. También comentó que hay un adeudo de 30 millones de pesos por concepto de laudos y otro de un millón 700,000 pesos en la Conagua.

El primer edil expresó que la situación es complicada porque la administración anterior solamente dejó deudasEn varias ocasiones, el alcalde tocó el tema durante su informe, que se inicio a las 9:20 de la noche, ante la presencia de empleados municipales y sus familias, así como de invitados y familias en general que asistieron.— Miguel Angel Moo