Arribazón en Progreso: unas 30 mil personas en el inicio de año

PROGRESO.— Concurrido se vio el primer día del año en las playas del puerto: prestadores de servicios calculan que unas 30,000 personas visitaron la ciudad, y consideran bueno el inicio del 2021 y esperan que aunque en las próximas horas azote el norte del frente frío 24, hoy sábado y mañana domingo continuará la buena racha turística que se registra desde la última semana de diciembre.

Muchos de los cientos de visitantes que invadieron las playas amanecieron en el puerto, pues una vez que se permitió la movilidad se trasladaron a esta ciudad para ver el amanecer, la salida del sol, además que llegaron también numerosos corredores para entrenar en el primer día del año.

Conforme avanzaba la mañana y llegaba la tarde, la arribazón de visitantes aumentó en todo el malecón tradicional y como si se tratara de un domingo de temporada de verano y de Semana Santa, todas las calles aledañas a la zona turística fueron ocupadas por decenas de automotores, así como el estacionamiento del sindicato de taxistas que los días de crucero se usa como tianguis artesanal.

Todas las palapas de la playa fueron ocupadas, así como sombrillas y camastros, lo mismo que la barda donde se sentaron parejas y grupos de visitantes a consumir bebidas alcohólicas, refrescos y botanas que compraron en los expendios de cervezas y tiendas de conveniencia.

Pero a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar contagios, la mayoría de los visitantes desafió al Covid-19, pues no todos usaron el cubrebocas y tampoco mantuvieron la sana distancia, pero en la playa no había ninguna autoridad para hacer cumplir con los protocolos de salud y no permitir las aglomeraciones.

Los visitantes extranjeros más precavidos durante el tiempo que estuvieron en la playa usaron las mascarillas, en cambio los turistas nacionales y los locales se los quitaron cuando ocuparon palapas y estuvieron en la arena.

Hubo consumo de pescado, cebiches, cocteles y bebidas alcohólicas. Las palapas y sombrillas fueron rentadas a las familias en precios que fueron de $100 a $200 durante todo el día. El precio aumentó cuando ya casi todas las palapas estaban dadas en renta.

Ayer viernes la Capitanía Regional de Puertos cerró a las cuatro de la madrugada los puertos a la navegación menor por la amenaza del frente frío 24 que ocasionará que en las próximas horas azote el primer norte del año, pero durante el día (de ayer viernes) hubo buen clima lo que animó a los paseantes a meterse al mar para bañarse.— GABINO TZEC VALLE