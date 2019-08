Artesanas ya no acosan a turistas

“De algo tienen que vivir”, dice una vallisoletana

VALLADOLID.— Vendedoras de artesanías continúan en el parque principal de la ciudad donde ofrecen sus creaciones a los turistas, y se concentran principalmente frente a la iglesia de San Servacio.

Hace aproximadamente cuatro meses las vendedoras de artesanías que se instalaban en la entrada de la iglesia fueron desalojadas a petición del párroco, tras lo cual se trasladaron el parque principal, donde continúan hasta la fecha.

Una de las vendedoras expresó que hasta ahora no han tenido problemas por estar en el sitio público.

“De vez en cuando nos damos una vuelta alrededor del parque, pero generalmente estamos aquí (frente a la iglesia) porque es donde más turistas hay y es más fácil que nos vean y nos compren”, dijo la vendedora.

No lo ve mal

Por otra parte, Marta Venegas, vallisoletana, consideró que “por lo que he podido ver las veces que vengo al parque las vendedoras ya no acosan tanto a los turistas, y no veo mal que vendan en el parque, de algo tienen que vivir”.

“Antes daban mala imagen porque no dejaban en paz a los turistas y ellos se llevaban una mala impresión de Valladolid, pero ahora les dan la oportunidad de que decidan si les quieren o no comprar sin tanto acoso y eso es mejor para todos”, dijo.— Lol-bé Martínez Álvarez