Artesanías “invisibles”

Se inconforman en Valladolid: no hay promoción

VALLADOLID.— Los locatarios del mercado lamentan que sus ventas cada vez sean más bajas, sobre todo en esta temporada ya que el lugar es poco visible y se le hace muy poca promoción turística.

Un vendedor comentó que desde hace ya varios meses que las ventas en el mercado de artesanías fueron bajando alarmantemente, ya que los turistas no visitan el lugar y muchos de ellos ni siquiera saben se su existencia.

“Antes venían más turistas y compraban algunas de las cosas que ofrecemos, desde bolsas de mano, cinturones o incluso maletas; algunos también llevaban prendas como guayaberas o blusas pero ahora la gente casi no viene y no vendemos”.

De igual manera comentó que no hay ningún tipo de promoción hacia el lugar y que esa es de las principales razones por las que las personas no van.

Bailes o lo que sea

“No se hace ningún tipo de actividad a pesar de contar con un espacio en el que se pueden hacer bailes o cualquier otra cosa que llame la atención de la gente; no solo nos beneficiaría a nosotros con la visualización y mejora de las ventas, sino que también a ellos, porque como está techado no molestaría el sol y si llueve no se mojarían”.

Del mismo modo los demás locatarios coinciden en que deberían de programar actividades en la pequeña explanada del mercado de artesanías para que se aproveche el lugar y al mismo tiempo ellos puedan vender como antes.— L.M.A.