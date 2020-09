Artesanos agotan su capital

Urge que reabran en Valladolid los paradores, dicen

VALLADOLID.— Los artesanos ubicados en el parador turístico del cenote Zací manifestaron que requieren de algún tipo de apoyo o crédito oficial, debido a que todos ellos ya se han gastado su capital y su producción ha disminuido al grado de que no cuentan con suficientes modelos de los productos que elaboran, sobre todo en la talabartería y bordado.

Filiberto Ortigoza Rosales, quien elabora sandalias, guaraches, bolsas y cinturones de piel, recordó que cuando inició la pandemia comenzaron a tener problemas económicos, por lo que se pusieron de acuerdo junto con sus compañeros y una comisión acudió a solicitar apoyos económicos en el Palacio Municipal.

El talabartero explicó que se reunieron con el alcalde Enrique Ayora Sosa, a quien le hicieron saber los problemas que estaban pasando y pidieron el crédito del programa al desempleo en esos momentos que fueron de $5,000 por dos meses.

El primer edil les respondió que sí los ayudaría, pero no les dijo cuándo ni cómo, y a los pocos días les llegaron despensas con valor de $100 cada una, y desde entonces no recibieron otro tipo de apoyo.

Luego solicitaron créditos de los que otorgó el gobierno del Estado mediante un programa, cuyo nombre no recordó, pero les empezaron a pedir aval, ponerse al día en el pago del impuesto predial y otros documentos difíciles de conseguir, por lo que no pudieron reunirlos o no fueron tomados en cuenta.

Desde entonces, poco a poco se gastaron su capital, ya que por la necesidad lo están utilizando, al grado de que ahora cuentan con algunos productos, pero no hay de todas las tallas y modelos que quisieran tener.

Ahora requieren de un crédito para inyectarle capital a su negocio, ante la próxima apertura del cuerpo de agua del cenote, que según les han comentado está programado para el próximo día 14.

El artesano mencionó a manera de ejemplo que a la semana puede vender hasta tres pares de chanclas a $250 cada una, con lo que hace $750, pero de esto solo obtiene alrededor de $350 de utilidad, que se gasta con su familia y no le alcanza, por lo que se va consumiendo el capital.

Eustáquea Chuc Hau, artesana dedicada al bordado de hipiles, manifestó que es oriunda de la comisaría de Tixhualactún y cuando viene a esta ciudad se gasta por día $70 de ida y vuelta, además de otros $50 para sus gastos de alimentación siendo un total de $120.

A la semana, en ocasiones, solo vende entre dos y tres prendas, pero no obtiene ni lo que se gasta en sus viajes y estancia en esta ciudad, incluso ya debe dinero a familiares, que no puede pagar por la falta de ventas.

Ambos dijeron que tienen esperanzas de que se abra el acceso al cuerpo del cenote que hasta ayer permanecía cerrado, motivo por el cual la gente no llega a ese lugar. Es claro que los visitantes llegan por el atractivo natural y por colación compran alguna artesanía, lo que no está ocurriendo ante la nula llegada de los turistas, por eso están ansiosos que se abra el acceso al cuerpo del cenote que desde que empezó la pandemia ha permanecido cerrado.

Otros artesanos comentaron que en el lugar hay 35 locales, antes de la pandemia en temporada alta, trabajaban todos, y cuando está baja la situación se reducen a unos 20, pero ahora con la pandemia solo 10 están acudiendo todos los días.

Indicaron que el jueves les entregaron un oficio por el departamento de Espacios Públicos en donde les informan sobre algunas de las medidas que deben tomar, entre ellas que quien tenga más de 60 años no debe acudir a trabajar a lo que ellos mismos comentaron que algunas mujeres que no pueden aceptar esas medidas, justamente porque tienen necesidades de obtener recursos para salir adelante.— Juan Antonio Osorio Osorno