Asar pollo le sale caro

Por una chispa se quema el techo de guano de la cocina

TIZIMÍN.— Una chispa que se escapó mientras una mujer cocinaba pollo asado causó que su cocina hecha con materiales tradicionales se incendie, ayer en la tarde, en la calle 31 entre 48 y 50 de la colonia Ocho Calles.

De acuerdo con datos recabados, Sofía Cen Chablé, de 54 años de edad, se encontraba asando pollo para su almuerzo, pero una chispa del carbón alcanzó los guanos de la pieza y se comenzaron a incendiar.

La mujer salió corriendo par pedir ayuda a policías que controlaban la vialidad cerca del sitio, quienes pidieron refuerzos y el apoyo de los bomberos.

Mientras los cuerpos de emergencia arribaban al lugar de los hechos, los oficiales y los familiares de la mujer comenzaron combatir las llamas y a sacar las pertenencias de su vivienda, con el temor de que el incendio cobre mayor fuerza.

Refuerzos

Minutos después llegaron brigadistas de Protección Civil, quienes se unieron a combatir las llamas; posteriormente, los bomberos de la SSP arribaron y se encargaron de sofocar el fuego.

La oportuna intervención de los cuerpos de emergencia logró que las llamas únicamente consuman el techo de guano de la cocina, sin haber daños mayores ni personas lesionadas.

En Peto, anteanoche martes, el reporte de un incendio en un predio ubicado en la salida de la población rumbo a Tahdziú, propició una rápida movilización de los elementos de la Policía Municipal, quienes lograron controlar el fuego; sin embargo, no pudieron impedir que se queme el techo de guano de la casa.

Tras varios minutos de labor, los oficiales lograron controlar el fuego y apagaron el incendio; sin embargo, no pudieron impedir que se queme el techo.

Los vecinos que llegaron al lugar indicaron que no saben qué pudo haber ocasionado el incendio, incluso en la casa no había nadie y no llegó el dueño de la misma.

Los oficiales se retiraron del lugar luego de controlar las llamas y levantar el reporte de lo ocurrido.— Dídier Ruperto Canché Tec / Miguel Ángel Moo Góngora

