Asegura: “Yo no robé a mi hija”

Padre de menor revira y dice que él es la víctima

TEKAX.— Roger Sosa Cabrera, a quien se le acusa de haber robado a su pequeña hija Marissa Monserrat, de 2 años y 8 meses, informó que jamás realizó tal acción y, por lo contrario, a él sí le robaron a la pequeña por sus abuelos maternos, en septiembre pasado.

“Por esta situación, quiero manifestar que soy víctima de acoso de la Policía Municipal”, asegura.

Sosa Cabrera dice que no había necesidad de activar la Alerta Ámber, ya que los abuelos maternos y la mamá de la niña, Karina Teresita Novelo Quiñones, sabían que él tenía a la menor, “y hasta me demandaron ante la Fiscalía de esta ciudad”.

“Voy a relatar todo esto, ya que es injusto que me culpen de robar a mi hija cuando no fue verdad”, advierte Sosa Cabrera en entrevista.

Señala que los problemas con su aún esposa, Karina Novelo, de la que está separado, se dan desde hace tiempo.

“Hace un año y tres meses mi esposa se fue a Estados Unidos, exactamente en junio de 2019, y me dejó la custodia de la niña; cuando ella regresó en diciembre del mismo año, ya había problemas entre los dos y decidimos separarnos por acuerdo mutuo.

“En enero de este año ella regresa a los Estados Unidos y nuevamente me quedo con mi hija”.

Iniciativa

Sosa Cabrera agrega que, con el afán de no perder el lazo familiar con los abuelos maternos, cada fin de semana la pequeña se quedaba con ellos, sin ningún problema.

“Incluso para que todo se haga legal yo presenté la demanda de divorcio ante el DIF, el 14 de agosto de este año, también presentada en el juzgado de lo familiar, con el número de expediente 259/2020, para que cuando llegase ella (Karina Novelo) en septiembre le demos curso sin problemas.

“De hecho también dije en el juzgado que yo tenía bajo cuidado y custodia a mi hija, mientras su mamá no estaba en esta ciudad, hasta que en septiembre pasado, en los primeros días, vienen sus abuelos maternos por mi hija a mi domicilio; se las entrego como cada fin de semana, y resulta que ya no me la quieren devolver.

“Sin saber nada me llaman por teléfono y me dicen que ya llegó su mamá de los Estados Unidos y no me la van a devolver.

“Intentamos llegar a un acuerdo y no se pudo”, comenta.

“A finales de septiembre pasado Karina Novelo me dice que no me volverá a dar a la niña hasta que ella resuelva unos problemas personales, por lo que regresa a Estados Unidos”.

De acuerdo con Sosa Cabrera, fue entonces cuando el pasado 31 de octubre, cerca de las 12 del mediodía, en la calle 55 entre 58 y 60 de la colonia San Francisco, ve a su hija caminando con una prima, sin cubrebocas.

“Ella (la niña) me reconoce y se acerca a mí, me abraza y me dice llévame con mami Lucy; la agarro y me la llevo conmigo hasta mi domicilio. La señora Karina Novelo regresa de viaje los primeros días de este mes de noviembre y el día 3, a pesar de saber que yo tenía a mi hija, pide que se active la Alerta Ámber”.

Señala que anteayer miércoles por la tarde la Fiscalía determina que se desactive la alerta al acudir él mismo a la dependencia para decir que él tenía a la menor.

“Nada más quiero que las autoridades competentes den transparencia y legalidad”, indica.

“Actualmente, por esta situación, quiero manifestar que soy víctima de acoso de la Policía Municipal, bajo el mando de Javier Nabté Vázquez, ya que están vigilando mi domicilio”, concluye Sosa Cabrera.— Arnulfo Peraza Rodríguez