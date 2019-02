Asesinan a un perro en Tekax

Entra a vivienda y degüella al animal; ya fue detenido

TEKAX.— El asesinato a sangre fría de un perro de la raza french poodle, a manos de Manuel Jesús Briceño Suárez fue deplorado por usuarios de las redes sociales, quienes señalaron al sujeto como un psicópata que odia a los animales, ya que no es la primera vez que hace algo parecido.

El domingo pasado, el agresor entró al predio propiedad de Neydi Balam, ubicado en la calle 57 entre 42 y 44 de la colonia Centro, y con un machete le cortó el cuello de un tajo al cachorro, quien murió al instante.

Un vecino que presenció el hecho dio aviso a la Policía Municipal, por lo que el sujeto fue detenido.

En las redes sociales desde ayer circula la versión de la afectada y los cibernautas piden castigo ejemplar para el autor de la barbarie.

“Fui víctima de la muerte de mi mascota, un perrito que fue brutalmente atacado por un hombre llamado Pascual Briceño, quien con un machete le cortó el cuello mientras estaba acostado cerca de mi baño”, señaló Neydi Balam en un vídeo.

Agregó que el director de la Policía Municipal, Javier Nabté Vázquez, y su equipo jurídico la asesoraron para lograr que el caso no quede impune.

“A veces nos olvidamos de lo importante que es el trabajo de los policías y me da gusto que exista este apoyo en Tekax. Les dejo una foto del lamentable suceso del cual aún me siento triste porque el can era parte de mi familia”, puntualizó la mujer.— JULIO CÉSAR CAAMAL CUY