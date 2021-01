Así fue la petición de la Virgen de Tetiz

TETIZ.— En el día de la Epifanía del Señor se llevó al cabo la petición anual de la imagen de la Virgen de Tetiz con una misa solemne a puerta cerrada, que dio inicio a las 4 de la tarde y finalizando a las 6.00 pm en la parroquia de esa localidad presidida por el párroco de Hunucmá Javier Castillo Dominguez, el presbítero Franciso Kantun Medina de la parroquia de Sisal Puerto y el presbítero Martin Méndez Bojorquez de la parroquia de Kinchil,

A dicho evento asistieron los alcaldes de Hunucmá el C. Alberto Padron Romero, la alcaldesa de Celestún la C. Yulma Garcia Csanova, la presidenta del DIF municipal de la comunidad de Kinchil la C. Neyfi Balam Koyoc, así como los comisarios de Sisal el C.Miguel Ek Pech, así como los de Texan, Huncanab, San Antonio Chel, Nohuayun y los representantes de la Parroquia De Pacabtún de la ciudad de Mérida y de Tekit.

Durante la homilía el presbítero Javier Castillo comentó que "la virgen María es un símbolo de esperanza y fe, el cual representa un amor puro y fiel, que a pesar de todo lo que se vivió el año pasado y se sigue viviendo en este nuevo año, no debemos de bajar la guardia ni perder la fe. Ser pacientes como María para no caer en la desesperación, ya que ella es como la estrella de la mañana que conduce a la salvación".

El presbítero también invito a que estas próximas visitas de la virgen a 14 comunidades se lleven con responsabilidad y respeto acatando todas las medidas de higiene así como de las autoridades municipales y religiosas.

Al finalizar la celebración eucarística, los representantes de cada comunidad agradecieron a las autoridades del municipio de Tetiz la oportunidad de poder llevar a sus comunidades la venerada imagen como cada año. Solo que en esta ocasión, será diferente, pero que lo más importante es la fe y que ponen toda su confianza en la palabra de Dios para que aleje la pandemia.

De igual manera se comprometieron a tener todas las medidas sanitarias, para que estas visitas se lleven con orden. Por ello piden que la gente de sus comunidades ayuden a llevar estas fiestas patronales con sana distancia para no ocasionar más contagios y proteger a todos.

El presbítero Francisco Kantun Medina manifestó que es un honor poder llevar la sagrada imagen al puerto y no importa que no hayan fiestas ni verbenas, lo importante es cuidar la salud de todos y que la virgen llevará esperanzas a su comunidad.

El representante de los custodios de Tetiz recalcó que la sagrada imagen saldrá en un camión hasta llegar a su destino, no habrá procesiones como cada año.

En el caso de Hunucmá que es la primera salida de la virgen es del 17 de enero al 8 de febrero del presente, el Sr. Carlos Pérez Maldonado responsable de la imagen mencionó varios puntos, uno de ellos fue que para asistir a las misas de la virgen las personas que lo deseen deberán pasar a las oficinas de la parroquia a pedir un pase de entrada; para los gremios solo permitirán a unas 20 personas poder asistir a la misa.

Igual recalcó que la virgen no saldrá a visitar las colonias ni los centros pastorales como se acostumbra cada año, todas las misas serán en la iglesia y pidió a la gente que colabore para poder llevar al cabo la visita de la virgen con orden, mucha fe y oración.

También se mencionó que queda prohibido hacer bailes y venta de cervezas en los gremios para evitar aglomeraciones y que la pandemia no se propague, o en su caso tendrán una sanción y si lo amerita se suspenderá de la visita de la Virgen a las comunidad en general ya que todavía estamos en semáforo naranja.

Las comunidades a visitar son:

Hunucmá del 17 de enero al 8 de febrero 2021.

Del 19 al 21 de marzo estará en Tekit para la celebración de 20 años de aniversario sacerdotal del P. Raymundo Perez Bojorquez oriundo de Hunucmá, Kinchil.

Del 3 al 12 de octubre visitará la iglesia de cristo rey de la colonia Pacabtún de Mérida, quedando pendientes otras comunidades con sus fechas.

Este evento finalizó con aplausos a la sagrada imagen y se agradeció la presencia de todos los involucrados en este acto de fe.- Maria Inès Castilla Quintal.