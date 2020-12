Aspirante del PRI a la alcaldía dio a conocer proyectos

Agradece apoyo de los vallisoletanos

VALLADOLID.— El empresario Manuel Castro, aspirante a la alcaldía por el PRI, agradeció a los habitantes de la cabecera municipal y sus comisarías por recibirlo en sus hogares durante un recorrido que realizó para dar a conocer sus proyectos, para un futuro a corto plazo, es por eso que este 2021, les deseo un año de buenaventuranza y éxito en todo lo que cada uno quiera desarrollar.

“Durante las reuniones que sostuvimos recibí el apoyo de todos ustedes para ser candidato del PRI a la alcaldía, incluso coincidimos en el sentido de que estoy listo para ser alcalde, ahora solo falta que nuestro comité estatal emita su decisión, lo que todos nosotros esperamos nos sea favorable para luego iniciar una intensa precampaña a partir del próximo año”, explicó.

“Estoy consciente que estamos por concluir un año muy difícil, marcado por la pandemia del Covid-19, que se llevó y se sigue llevando a mucha gente que lamentablemente está falleciendo, a cuyas familias mi más sentido pésame y mis condolencias. A ellos les digo que no están solos, tenemos que unirnos para un mismo objetivo y que tenemos que ver por un futuro promisorio”, agregó el empresario.

Consideró que este año ha sido un reto “porque independientemente de lo acontecido en 2020, ahora hay que buscar la luz luego de la oscuridad del túnel, visualizar un nuevo año con esperanza, en la que cada una de las familias puedan salir adelante y lograr sus objetivos”.

“Ahora me dirijo a toda la gente del municipio y que ve en mí a un ser humano joven y con ganas de servir, que quiere sacar al municipio del estancamiento en el que encuentra y estoy seguro que no les fallaré porque soy un hombre de palabra, de principios y valores, porque a mí me mueve el principio y no los fines”.

El aspirante a la alcaldía hizo un llamado a los hoteleros, artesanos, agricultores, apicultores, comerciantes, empresarios de todos los niveles, incluso a todos los prestadores de servicios turísticos a tener confianza para lograr las metas del próximo año.

“Les digo que estoy seguro que los próximos tres años nos irá mejor, solo hay que tener confianza en nosotros mismos para lograr las metas que nos propongamos”, enfatizó.

Comentó que como miembro del sector empresarial confía en que se recuperarán los empleos que se perdieron por la crisis de la contingencia, “pues cuento con iniciativas y proyectos para lograrlo”, y uno de sus planes es generar empleos.

También externó su reconocimiento a las empresas que se mantuvieron y que siguen firmes de no despedir a sus trabajadores y que hasta ahora permanecen en su planta laboral.

“Nos espera un año de incertidumbre política y económica, es por eso que los exhorto a unirse a un proyecto que represento y que estoy seguro que veremos los resultados”, dijo.

“Mi familia y yo les deseamos a todos que tengan un excelente año lleno de propósitos, pero lo más importante, que los lleven al cabo y los concreten, para que al final se sientan satisfechos de haber hecho lo que se propusieron y lograron con éxito”, concluyó.