Aspirante en Tizimín denuncia trabas

Quiere encabezar al gremio ganadero

TIZIMÍN.— Hay tensión en el gremio ganadero por la proximidad a realizarse el cambio de la directiva actual que encabeza José Alberto Loría Fuentes y ya hay dos aspirantes destapados que buscan la presidencia de la Asociación Ganadera Local (AGL).

Tanto Ana María Cruz Rodríguez como Salvador Pérez Arjona han hecho públicas sus aspiraciones por participar en la próxima contienda y aunque la asociación aún no ha emitido la convocatoria, ambos ya hicieron públicas sus propuestas.

Mientras más se acorta el tiempo se percibe la “grilla” interna pues la AGL de Tizimín es una de las más grandes en el oriente porque agrupa a más de mil ganaderos tanto locales como de comisarias.

Por un lado está el grupo que encabeza Salvador Pérez, quien es hijo de la diputada actual Mirthea Arjona Martín, quien por cierto tiene el apoyo de políticos panistas que hoy se han fusionado con algunos priistas para las próximas elecciones.

Pero también está Ana María Cruz quien es del otro grupo a quien según la misma aspirante le han puesto trabas en el AGL para no darle el padrón de socios que ha estado solicitando desde el año pasado, y los estatutos de la asociación.

Ayer la ganadera se presentó una vez más en la asociación con su equipo de trabajo para entregar un oficio pidiendo de nueva cuenta la lista del padrón de socios pues alega que no puede hacer labor de convencimiento pues desconoce quiénes y donde estén todos los socios y eso atrasa su logística.

Según explicó, desde el mes de agosto ha estado solicitando no solo el padrón si no los estatutos y le han dado largas; con la de ayer es la cuarta vez que lo solicita y la única respuesta que le dan es que es confidencial y no se le puede entregar.

Además, dice que hay incertidumbre entre los socios porque aún no sale la con convocatoria, cuando de acuerdo a los estatutos debe ser entre los dos primeros meses del año y se debe sacar emitir con un mes de anticipación.

“Mi deseo es contender, ya hay dos destapados, no se sí por eso no me quieren dar la información que solicito”, expresa.

Además, indica que se entiende que hay pandemia y se puede hacer la elección cuidando los protocolos ya que el casino ganadero donde siempre se realiza tiene capacidad para mil personas y nunca en la historia han llegado todos los socios, pues no reúne ni a 600 en cada elección.

Dijo que una vez más espera que haya una respuesta favorable.— WENDY UCÁN CHAN