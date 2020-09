Aspirante panista da internet a estudiantes

Pedro Couoh pide donar tabletas o equipo celular

TIZIMÍN.— Aprovechando la necesidad que hay en algunas colonias de la ciudad, un político panista ofrece servicios de internet gratuitos en centros pastorales.

Hasta ahora se ha llevado el servicio a los sectores católicos Divino Niño, Sagrado Corazón, Fátima y San Pablo.

Desde el sector San Juan, ubicado en la colonia Santo Domingo, el ex alcalde Pedro Couoh, quien aspira a representar una candidatura en la próxima contienda electoral les dijo ayer en una visita a las catequistas, que entiende la necesidad por la que atraviesan los padres de familia con el envío de tareas ante la falta de la clases presenciales debido a la contingencia sanitaria.

Añadió que platicando con algunas personas que pasan apuros no solo por no tener un celular, sino por no contar con el recurso para la compra de internet surgió la idea de llevar este pequeño proyecto a las colonias de Tizimín sin que implique mucho gasto.

Explicó que para llevarlo a los centros parroquiales le planteó la idea al párroco Fermín Rigoberto Nah Chi, de la parroquia de Guadalupe, quien vio con buenos ojos la propuesta.

Según dijo, hay la intención de hablar con el párroco de los Tres Reyes Pedro Echeverría López para ver en que otros centro pastorales se puede acercar el servicio de internet para los estudiantes, además dijo que está en pláticas con pastores de otras congregaciones y darles esta oportunidad.

La coordinadora del sector Gloría María Canul Coba dijo que hasta ahora ya han comenzado a ir niños pero pretenden invitar a más y mantener un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.

A manera de ejemplo dice que por su nieta se gasta en un día 100 pesos en la compra de recargas telefónicas para recibir y enviar tareas a la maestra lo que implica un gasto para la economía familiar.

El exalcalde panista dijo que sería bueno que la ciudadanía colabore y se una a la causa para donar un celular que ya no usen en casa o una tableta que esté en condiciones, pues hay gente que no tiene ni un dispositivo electrónico.

La coordinadora del centro pastoral indica si se daría la oportunidad de donarles los equipos se les prestaría a los estudiantes mientras realizan sus tareas en el sector.— WENDY Aracelly UCÁN CHAN