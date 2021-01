Aspirante renuncia al PRI

En Sucilá, afirma que hay marcado favoritismo

SUCILÁ.— Hay tensión en el PRI de esta comunidad, pues la síndico actual, Gicelly Braga Medrano, quien aspiraba a la precandidatura a la presidencia municipal renunció a ese partido.

La funcionaria actual del Ayuntamiento que encabeza Diego Lugo Interián difundió en sus redes sociales que su entonces partido le dio la espalda con el fin de abanderar a Lugo Interián quien pretende poner a su esposa como precandidata del PRI.

En una carta que compartió en Facebook, la profesora Gicelly Braga escribió lo siguiente: “Ayer fue un día muy triste para la democracia de Sucilá, debido a los hechos que se suscitaron al dirigirme a Mérida para inscribirme en la Casa del Pueblo”.

“Hoy renuncio a un partido para el que la entrega y esfuerzo no significan nada, para el que es muy fácil coartar las aspiraciones de una mujer que ha sido leal militante.

“Llevé con mucho compromiso los tiempos y lineamientos del partido, esperando que su presidente Francisco Torres Rivas, me indicara el método con el que se designaría a la candidata, pero a cambio solo recibí pretextos, prolongando la espera, hasta llegar al último día de la convocatoria, en la que uno de sus dirigentes me informó en la gasolinera de Motul, que ya la candidatura estaba dada para pagar un favor político de Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, recalcándome que no tenía caso que llegara a Mérida, que les daba vergüenza aceptar que ellos no tenían ni voz ni voto en la designación de la candidata del PRI en Sucilá.

“Aun cuando tenían en su poder los resultados de la encuesta en la que salí triunfadora, a pesar de que la Policía estuvo intimidando a encuestadores y encuestados en todo momento y que me posicionaba en la preferencia de la gente y que si me inscribía, de todas maneras, la orden ya estaba dada y que la candidatura era para la esposa del alcalde.

“Quiero agradecer a cada familia que de manera humilde, me permitieron llegar a sus hogares para saludarlos y platicar lo mucho que se puede hacer por Sucilá y concordamos en que nuestro pueblo ya merece nuevas autoridades más sensibles ante sus necesidades.

“Renuncio al PRI, pero no a la lucha por mi municipio, por las mujeres, por las familias, siempre de lado de los que menos tienen, al frente de este movimiento, del cual el principal motor son ustedes y que con su apoyo me animan a no desistir, Gicelly Braga no está derrotada, derrotado está aquél que ha dejado de luchar, Sucilá necesita ciudadanos sin miedo, para construir ese municipio que anhelamos y al que queremos ver próspero y libre”, concluye el escrito.

El anuncio ha generado polémica en las redes sociales con críticas en contra de Diego Lugo, de quien se dice busca repetir en el poder, pues ha sido alcalde en dos ocasiones y ahora pretende poner a su esposa.— WENDY UCÁN CHAN