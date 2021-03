Ataca a mujeres y jala a niños en Umán

Las denuncias no proceden “hasta que viole o mate”

UMÁN.— Por segunda vez en esta semana, en la que se conmemoró el Día de la Mujer, Virginia Díaz Rivero, vecina de la calle 39-B entre 40 y 40-B del fraccionamiento Piedra de Agua, pide justicia y que se desaloje a un invasor que padece de sus facultades mentales por las drogas y entra a las casas, roba, insulta y agrede a la gente.

La mujer dice estar desesperada y vivir con miedo porque, a pesar de las denuncias penales y las firmas de vecinos que piden desalojar al agresor, ni la Fiscalía del Estado ni el Ayuntamiento les hacen justicia.

Narra que desde hace un año interpuso en la Fiscalía la denuncia UNATD27-GM/ 000623/2020 contra Israel Montalvo, quien invadió una casa y se dedica a entrar a las viviendas vecinas para robar, causar destrozos e, incluso, jalar a los niños.

Sostiene que los habitantes de la calle 39-B entre 40 y 40-B de Piedra de Agua viven con temor porque, a pesar de las denuncias, las autoridades no hacen nada para detenerlo y hacerles justicia.

“No es posible que apenas el sábado (6 de marzo) lo denuncié con número UNATD27-GM/000334/20921 porque entró a causar daños en mi vivienda y al día siguiente ya estaba de nuevo en su casa, así que volvimos a vivir ese infierno, porque esa misma noche comenzó a gritar que me iba a matar, de modo que estoy con miedo de que cumpla con su palabra”, expresa Virginia Díaz.

“Ya ni en nuestra propia casa podemos estar tranquilos; no es posible que tengamos que vivir con miedo de que este hombre entre a querernos violar o matar.

“De verdad ya no podemos seguir así, yo me tuve que ir a vivir un tiempo con mi mamá porque soy la más afectada, ya que estoy enferma de lupus, y mi casa está al lado de donde (el invasor) entra a dormir porque es un paracaidista que ha convertido (el lote invadido) en un picadero de vandalitos.

“Él entra a cualquier hora a las viviendas brincando los techos, se pone a gritar y a causar destrozos, quema cosas en la calle, roba, así que todos en la cuadra tenemos temor de ser agredidos.

“Lo denunciamos, se lo lleva la Policía y a los pocos días ya está de regreso; lo volvemos a demandar y lo único que nos dicen en la Fiscalía es que no pueden hacer nada, no procede la denuncia hasta que nos viole o nos mate.

“Ahora ya interpuse las demandas UNATD27-GM/ 000623/2020 y UNATD27-GM/000334/2021 porque entró a mi casa a causar destrozos; de verdad ya no podemos seguir así queremos que se nos haga justicia.

“Que lo lleven a donde lo tengan que llevar y que se vaya de aquí para poder vivir tranquilos de nuevo, más en mi caso que estoy cansada de que la Fiscalía me tire a loca y no me haga justicia”, enfatiza Virginia Díaz.— Carolina Uc Quintal

