“Atará” ley a autoridades de Valladolid

Anticipan serie de problemas por el consumo de droga

VALLADOLID.— La aprobación de la ley que despenaliza el consumo de mariguana tendría diversas repercusiones, aunque también causa preocupación de que “atarán de manos” a las autoridades policíacas para dar con los grandes distribuidores y el narcomenudeo se intensificará con el argumento que está permitido el consumo y el transporte en determinada cantidad, según exponen fuentes policíacas.

Como se ha informado en los últimos días, el senado de la República por mayoría aprobó el consumo de mariguana y la posesión de hasta 28 gramos de la hierba, incluso para que se considere narcotráfico el sujeto tiene que llevar consigo más de 20 kilogramos.

En la zona del oriente del Estado es abastecida, según fuentes, por narcomenudistas que traen la droga de Chiapas por carretera y en promedio transportan hasta cinco kilogramos, que le entregan a distribuidores locales y éstos, a su vez, elaboran los pequeños paquetes que venden en $50, $100, incluso hasta en $150, según el gramaje que el cliente quiera.

La labor de la Policía Municipal y estatal es detectar a los consumidores que en la mayoría de los casos llevan algunos gramos para su consumo, pero ellos desde siempre han sido la punta del hilo en la investigación para identificar a los distribuidores más grandes y así proceder en consecuencia.

Sin embargo con la aprobación de la nueva ley, esas acciones ya no serán posibles, porque cuando se ponga en vigor lo aprobado, la venta de la mariguana será como comprar un cajetilla de cigarros en la tienda sin problema y nadie les podrá decir nada a los consumidores, que incluso se les podrá ver en la calle fumando su “churro” de la droga, como si nada, aunque con el humo y el olor afectará a los que están cerca de ellos.

Las fuentes policíacas indican que ahora resulta que los que no fuman y no se drogan se tendrán que hacer a un lado de los que sí lo hacen, lo cual es incongruente, y a pesar que se supone que habrá restricciones, los consumidores no lo respetarán.

Una de las principales ventajas para los consumidores, es que en vista de que ya no estará prohibidos la venta y consumo, sus precios podrían disminuir. Actualmente de acuerdo a las fuentes el kilogramo se vende en unos $14,000, según sea la calidad, puede ser un poco más o menos. Con la puesta en vigor de la nueva ley ese precio seguro será mucho menor, con lo que se beneficiarán los consumidores.

Otro de los factores que surgirán, según fuentes de la Policía, es que el número de narcomenudistas aumentará, dado que será un comercio en el que se podrá obtener dinero rápido y fácil.

Las fuentes indican que llegará el momento que sus investigaciones se centrarán solo en el consumo y comercio de otras drogas como la cocaína, cristal y psicotrópicos, mismos que se sabe que también ha estado en aumento el consumo en esta zona. En el caso del alcaloide de sabe que se trae de algunos puntos de Quintana Roo, como de Cancún, Playa del Carmen y Tulum.— Megamedia