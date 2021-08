Atentado contra la salud

Humo de basura cubre a Motul desde temprano

MOTUL.— Ayer se registró un atentado a la salud: miles de habitantes de la ciudad se vieron afectados por el intenso humo que alcanzó hasta siete kilómetros a la redonda en el municipio, ocasionando que muchos se despertaran de madrugada por el intenso olor a quemado y a otros les generó dolor de garganta, irritación en los ojos y molestias en la nariz.

“Hoy en la mañana me desperté con un fuerte olor a c... y pensé que me había c...”, dijo “Toro” un hombre en situación de calle que junto a internautas y “marchantes” que van al mercado, carniceros, taxistas y trabajadores que se levantan temprano atestiguaron la presencia de la neblina maloliente.

Desde el pasado 14 de agosto se generó un fuerte incendio en el relleno sanitario de Motul, y las llamas solo pudieron ser controladas con la intervención de bomberos estatales y elementos de Protección Civil Municipal.

Sin embargo, quedan algunos remanentes debajo de los cerros de basura que continuaron encendidos.

El fuego volvió a reavivarse en varios puntos del relleno sanitario, lo que generó que por la noche del viernes, madrugada y amanecer del sábado el espeso humo cubriera toda la ciudad y alcanzara algunas comisarías además de generar fuertes olores nauseabundos.

Vanessa Can dijo “así nos despierta el humo por mi colonia, ahí donde está completamente lleno de humo y no se ve nada, hay habitantes que no todos tienen luz, ni ventiladores, mínimo para respirar bien, hasta los ojos arden”.

Eunice Aridai Canul Chan, dijo: “Cierto, estamos inhalando gases tóxicos del relleno sanitario”, mientras que Rafael Centeno dijo “está a romper narices el olor”.

Nicté Cortés señaló que “¿quién ayuda a Motul? desde hace horas estamos con humo y olor a quemado, hay personas con asma, alergias, niños, casas sin energía eléctrica”.

El humo llegó a más de 7 kilómetros a la redonda alcanzando comisarías, además de dejar a niños y adultos mayores con ojos rojos, dolores de garganta y náuseas a causa de los fétidos gases tóxicos del incendio del relleno sanitario.

Las colonias más afectadas fueron San Roque, Rogerio Chalé, Solidaridad y Centro, sin embargo, el humo cubrió toda la ciudad, es decir, más de 5 mil viviendas además de que al mediodía el humo se podía visualizar, por momentos, desde Telchac Pueblo o la Villa de Baca.— MEGAMEDIA