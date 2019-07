Atracción por Alacranes

Disposiciones rígidas a favor de la vida silvestre

PROGRESO.— Ubicado a 65 millas al norte de este puerto, el Arrecife Alacranes, convertido en Parque Nacional y Área Natural Protegida, es desde hace años centro de atracción de numerosos aficionados a la pesca deportiva y deportes acuáticos como el buceo.

Centro de trabajo de pescadores cooperativados que durante ocho meses se dedican a la captura de langosta, Alacranes es un imán que no solo atrae a los amantes del turismo náutico de Yucatán, en especial a los meridanos, sino también a multimillonarios mexicanos y extranjeros que residen en Cancún que con sus megayates autónomos y con suficiente combustible, hacen viajes desde ese puerto del Caribe mexicano al arrecife bajo la jurisdicción de Yucatán.

Pero también es imán de turistas extranjeros que parten de puertos de Estados Unidos y hacen escala en Alacranes para luego continuar su travesía a Cancún, Cozumel, Contoy, Isla Mujeres, Belice y otras islas cercanas.

Por desconocimiento y desplazamiento por mal tiempo o inadecuado fondeo, varias embarcaciones mexicanas y extranjeras de recreo y pesqueras han quedado atrapadas en las garras del alacrán.

En los períodos vacacionales es cuando aumenta el tráfico marítimo a Alacranes, las embarcaciones de recreo en su mayoría zarpan del puerto de abrigo de Yucalpeten donde tienen su base de operaciones. Se estima que de viernes a domingo en épocas de vacaciones llegan a ese lugar de 40 a 50 yates de diversos tamaños.

Las naves de recreo tienen que tramitar su despacho en la Capitanía de Puerto de Yucalpetén, cumplir con los requisitos de navegación, enlistar nombre de los tripulantes a bordo, llevar chalecos salvavidas y equipos de radiocomunicación.

Para viajar a esa ínsula, pernoctar en alguna isla y permanecer fondeado en ese atractivo lugar, hay restricciones y se tienen que cumplir una serie de requisitos que exige la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)

La Conanp delegación Yucatán a cargo del biólogo Cristóbal Enrique Cáceres G. Cantón, envió comunicados a los propietarios de las marinas turísticas en los que se precisa los requisitos que tienen que cumplir todas las embarcaciones y sus tripulantes para visitar el Parque Nacional Arrecife Alacranes, en primera instancia para tramitar el brazalete que es como si fuera el pasaporte para pasar la aduana.

Para solicitar el brazalete se tiene que elaborar un oficio de solicitud dirigido a Cristóbal Cáceres, poner el nombre del capitán y de la embarcación, la matrícula, marina turística donde tiene su base de zarpe. También nombres de todas las personas que van a visitar ese parque nacional. La solicitud la firma quien la elabora. En caso que sea un tramitador tienen que llevar a las oficinas de la Conanp carta poder de designación para que se le entregue el oficio.

El costo del brazalete es de $72 por persona y por día. Se paga en una sucursal bancaria, se descarga el formato en la dirección hhtp://www.semarnat.gob.mx/gobmx/pagosat5.html. También hay que presentar en la solicitud del brazalete copia de identificación oficial (INE), y/o pasaporte del capitán, así como su libreta de mar. La ficha del pago del banco.

Un punto importante para la autorización para visitar Alacranes: se tiene que presentar en la solicitud la póliza del seguro de la embarcación, así como el Certificado de Seguridad vigente y notificación de zarpe sellado por la Secretaría de Marina. El trámite se debe hacer con 10 días de anticipación para agendar el viaje y la entrega de los brazaletes.

Hay reglas para la visita a Alacranes que exigen la Semarnat y Secretaría de Marina. El permiso es intransferible y se tiene que presentar cuantas veces sea requerido por las autoridades correspondientes con fines de inspección y vigilancia.

Se debe respetar la veda permanente del caracol blanco, lanceta, chacpel, chirita y cazón. También acatar y respetar los lineamientos de uso de los sitios de campamentos y senderos establecidos por las autoridades correspondientes.

Se precisa que está prohibido el manejo de almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Las áreas de campamento deberán quedar en óptimas condiciones de limpieza después de su uso y recolectar toda la basura, subirla a las embarcaciones y transportarlas a tierra.

También está prohibido molestar, capturar, remover, extraer, retener o apropiarse de vida silvestre y sus productos, así como explorar, alterar o apoderarse de algún objeto que proceda de los pecios, alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que alteren el comportamiento natural de los ejemplares de vida silvestre.

No dejar materiales que indiquen riesgos de incendios en el parque, tampoco cortar y marcar árboles o plantas. No introducir plantas, semillas ni animales domésticos. No alterar los sitios de anidación, refugio de reproducción de especies silvestres.

Se prohíbe usar altavoces, radios o cualquier aparato de sonido que altere el comportamiento de las poblaciones o ejemplares de especies silvestres o el disfrute del área protegida por los visitantes. No introducir luminarias con generador eléctrico, por las noches mantener apagadas las luces de las embarcaciones. Está prohibido excavar y hacer fogatas o usar asadores.

Según se averiguó en fuentes marítimas, en cada período vacacional, por lo menos unas dos naves de recreo encallan en los bajos de Alacranes, debido al desconocimiento de la zona, las embarcaciones no se quedan fondeadas sino que recorren todo el arrecife, o cuando fondean no anclan adecuadamente, así la nave se desplaza y embarranca.

No todos los encallamientos y daños a los arrecifes se reportan; hay casos en que la embarcación logra salir y enfila a puerto y de esa manera elude su responsabilidad, pues el seguro de la embarcación que ascendería a unos dos millones de pesos no daría para pagar la multa que suele ser millonaria.

Se menciona que se usan drones en Alacranes lo que altera a las aves de esa ínsula, así que se insiste en prohibirlos para protección de la fauna silvestre.

Alacranes tiene seis islas: la principal y más conocida donde hay un faro y destacamento naval, es Pérez; Blanca también conocida como Chica; Desterrada; Muertos; Pájaros, y Desertora, a la cual se conoce también como Desaparecida pues emerge y sumerge de acuerdo con las mareas.— GABINO TZEC VALLE