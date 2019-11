Atropellan a perrita en Valladolid (Vídeo)

MÉRIDA.- En redes sociales circula un vídeo donde se aprecia como un auto atropella a una perrita que descansaba sobre la calle.

En el clip de una cámara de seguridad publicado en la página “Valor por valladolid, ciudad segura”, se ve como el auto avanza y le pasa por encima al animalito que se encontraba acostado sobre la calle.

La publicación está acompañada de un mensaje donde se describen las lesiones que sufrió la perrita.

El can resultó con lesiones graves en la cadera y la mandíbula; por lo que necesita una operación que oscila entre los 8 y 12 mil pesos, ya que debe realizarse en Mérida.

Los hechos ocurrieron el día lunes 11 de noviembre en Valladolid, y el conductor del vehículo sería un policía federal; de acuerdo al mensaje en redes el hombre habría dado 500 pesos a la familia para apoyar con la operación.

“Es un punto ciego”

En la misma publicación el responsable del incidente dio su versión de los hechos. Explicando que no fue su intención lastimar a la perrita, y que no pudo esquivarla porque no la vio.

El hombre aclara que sí habló con sus vecinos para apoyarles con la operación, aunque no menciona la cantidad que aportaría; sin embargo afirma estar dispuesto a hacer las pruebas para comprobar que se trató de un accidente.

“Buenas tardes, yo soy el conductor del vehículo, nunca fue mi intención atropellarla; está en el punto ciego del vehículo; ya se había hablado con la vecina y su esposo que apoyaría con algo. Estoy en toda disposición a platicar y hacer la prueba del punto ciego”.

