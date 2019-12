Aumentan visitas al puerto la última semana del año

Esperan más turistas

PROGRESO.— “Progreseños esperan buena afluencia de turismo nacional en diciembre, en especial la última semana del año que va del 23 al 31”, informó Manuel Jesús Rosado Heredia, director de Turismo y Comercio del Ayuntamiento.

Dijo que también arriban visitantes internacionales, principalmente de Canadá y Estados Unidos, quienes se quedan por varios meses.

El funcionario explicó que no se cuenta con un censo oficial, pero se calcula que unos 1,500 o 2,000 viven en el puerto y otros 3,000 llegan por temporadas.

Detalló que la temporada alta son los meses de verano y Semana Santa, pero también en diciembre hay buena afluencia nacional.

Indicó que hoy en día Progreso tiene muchos atractivos turísticos, como la observación de aves.

Un guía le comentó que hay unas 600 especies de aves en el puerto y sus comisarías y eso atrae a mucha gente que acude desde las 4 o 5 de la mañana a observar y fotografiar por la ría, El Corchito y el camino al antiguo basurero de Chicxulub.

Sobre las habitaciones pa ra el turismo, Rosado Heredia dijo que, según el conteo de 2018, hay 926.

“Tenemos tres hoteles nuevos, hay uno que tiene como 20 habitaciones, otro de seis u ocho, y en Chelem abrieron unas 10 cabañas. Al menos hay 50 habitaciones más que el año pasado”, apuntó.

El funcionario precisó que hay hospedaje formal en Progreso, Chelem, Chuburná y Chicxulub, Flamboyanes y Paraíso.

El funcionario dijo que la ocupación normal en estos meses anda por el 68%, con un aumento en diciembre de 17 %, con respecto a la media.

Las habitaciones se pueden encontrar desde 350 hasta 2 mil pesos y el costo medio es de 600 ó 700.

Sobre el turismo internacional, señaló que proviene de Italia, Asia y Bélgica, pero el 90 por ciento es de Estados Unidos y Canadá.

“Aunque nadie tiene datos exactos de los residentes, me ha tocado escuchar que hay de cuatro mil hasta siete mil pero no hay censo real. Migración y el consulado solo te dicen cuántos entraron, pero no su promedio de estadía”, dijo.

Calculó que como mínimos hay unos 1,500 residentes extranjeros viviendo todo el año más otros dos mil o tres mil que llegan por temporada.

“Los extranjeros residentes por lo general son de 50 años para arriba y no se da tanto que salgan, tienen sus puntos específicos de reunión, el lunes se ven en un lugar, el martes en otro restaurante y tienen una rutina muy curiosa”, dijo.

El turismo nacional pasea por el malecón y la playa, y los extranjeros prefieren bares y restaurantes en compañía de sus amigos.

Entre los servicios que más ocupan de la comuna son agua, luz, recolecta de basura, éste último es para lo que más se acercan al Ayuntamiento.

Señalan que les gusta mucho Progreso por su tranquilidad y porque se vive muy bien.

“Ellos tienen una pensión media mensual de 2 mil dólares que aquí les da para vivir bien, son alrededor de 50 mil pesos, y tienen sus propias comunidades, muchos vienen huyendo del frío”, dijo el funcionario.

Sobre el costo de los predios en el Puerto, el funcionario municipal asehgguró que en la línea de playa es muy difícil encontrar.

“He escuchado a dos o tres que me han dicho que compraron entre Progreso y Yucalpetén en línea de playa y el que más me sorprendió fue uno que me dijo que le costó 7 millones de pesos y otra persona 3.8 millones”, comentó Rosado Heredia.

En cuestión de rentas dijo que en línea de playa van de 800 a 1,300 dólares por mes.

“Son precios que no se veían antes, pero en general cada quien paga lo que quiere y puede”, dijo.

Precisó que los extranjeros llegan a mediados de noviembre y se quedan hasta abril, hay quienes se quedan tres meses y otros seis.— Luis Iván Alpuche Escalante

Arribo

Vacaciones

Lugar tranquilo

