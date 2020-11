Aumento de $5 más al pulpo

Tendría otra alza en lo que resta de la temporada

PROGRESO.– El precio del kilo del pulpo registró esta semana nuevo incremento, pues subió cinco pesos, ahora en las congeladoras se paga a $105 el kilo por la demanda que hay en los mercados nacional y extranjero, pero hay poco molusco en las plantas y la pesca sigue suspendida por los efectos del norte que azotó el martes.

Apenas a mediados de semana el kilo del molusco alcanzó en esta temporada el precio máximo de $100, pero ayer sábado en las plantas procesadoras de este puerto y de la zona industrial de Yucalpetén ya se pagaba a $105 el kilo confirmó Manuel Sánchez González, presidente de Armadores Pesqueros de Yucatán.

El aumento del precio del kilo del molusco, detalla Manuel Sánchez, es debido a la baja captura que se registra desde hace casi dos meses por los constantes malos tiempos, hay escasez de producto en las congeladoras y la demanda de los mercados nacional y extranjero.

Al pagar $105 el kilo del pulpo, eso anima a los pescadores de ribera para no dejar la actividad, precisa Manuel Sánchez, e incorporarse a la captura del molusco en cuanto mejore el tiempo y aprovechar los días de bonanza, pues el precio es atractivo y oportunidad para obtener recursos en ésta época de crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, tormentas tropicales y nortes.

El líder de los armadores pesqueros señaló que hay demanda de pulpo, pero en las congeladoras hay escasez del producto, hay poco stock de molusco que resulta insuficiente para atender los pedidos, así que por ese motivo el precio del kilo ha estado en aumento y podría tener otro incremento en lo que falta para que concluya la temporada de la pulpeada, que es el 15 de diciembre.

Mencionó que por el norte que azotó el martes pasado la pesca se encuentra suspendida, pues a pesar que los puertos están abiertos, pero aún persisten los efectos del frente frío 13, lo que no ha permitido la reanudación de la captura del molusco, esperan que el lunes puedan salir los ribereños.

En el caso de los barcos de la flota mayor una veintena de embarcaciones de la flota mayor, cuyos dueños ya entregaron anticipos de pesca a la tripulación, zarparon de Yucalpeten y fondearon frente las costas de este puerto en espera de mejores condiciones para la captura del molusco.

Al respecto Manuel Sánchez señala que los barcos ya avituallados y listos para zarpar a la captura del molusco, entregan anticipos de pesca a los tripulantes, pero debido a que aun sigue el mal tiempo los patrones de las embarcaciones optan por zarpar de Yucalpetén y fondean frente las costas, pues si se quedan más tiempo en los muelles, los pescadores pedirán más dinero de anticipo y si no se les da se corre el riesgo que no viajen y se pierda el efectivo que ya se les entregó, así que abordo, aunque no pesquen y consuman los víveres, están en los barcos y trabajarán cuando mejore el tiempo.— GABINO TZEC VALLE