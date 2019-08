Aumento que “no se nota”

Ocupación normal en Semana Santa, dicen hoteleros

VALLADOLID.— No se puede negar que la plataforma digital Airbnb sí está afectando a los hoteleros, pues aunque las autoridades estatales aseguran que el flujo de turismo ha ido en aumento en esta ciudad, al menos en los centros de hospedaje que funcionan desde hace muchos años no se nota ese incremento, ya que en los últimos meses no han llegado a una ocupación del 100% como en años anteriores, según dicen algunos hoteleros que para no meterse en problemas no se identifican.

Se intentó hablar con Rodrigo Escalante sobre ese incremento, al menos en el mes de abril pasado como lo aseguró la Secretaría de Turismo estatal, en el sentido de que se registró un 95% de ocupación, pero en las dos llamadas que se le hizo argumentó tener una reunión.

Como ya informamos, la Asociación de Hoteles y Hostales de esta ciudad anunció que se unía a esa agrupación a nivel nacional para que los gobiernos de los tres niveles intervengan para regular el funcionamiento de la plataforma digital Airbnb, a fin de que todos trabajen en igualdad de circunstancias.

“Normal”

Algunos hoteleros señalaron que efectivamente en el mes de abril se registró un importante incremento en la ocupación, pero eso es normal de cada año en temporada vacacional de Semana Santa, y la realidad es que en términos generales se ha registrado un descenso en la ocupación de forma global en todos los centros de hospedaje.

En ese sentido, explican que al menos en los hoteles que ya tienen muchos años funcionando no se registró ningún incremento, todo lo contrario, se detectó un decremento respecto a años anteriores y eso ha sido por diversos factores, entre ellos la plataforma digital Airbnb, que no se puede negar que sí afecta a la industria hotelera, así como también el funcionamiento de nuevos hoteles, de modo que el turismo se distribuye.

Con los hoteles nuevos que ya están en funcionamiento de manera normal y legal, no hay problema, pero en el caso de las casas que se promocionan en Airbnb, son consideradas una competencia desleal y lo único que piden es igualdad de circunstancias, que paguen impuestos y generen empleos de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

En los meses de mayo, junio y parte de julio resintieron el bajón en la ocupación hotelera, pues llegaron hasta en un 20%, cuando el año pasado en los mismos meses tuvieron un 35 por ciento en promedio, lo que indica que sí hay una reducción, o en su defecto la oferta hotelera hace que se distribuyan los visitantes, y si a eso se le suma el aumento en las casas que son ocupadas, entonces los hoteles resienten la baja ocupación.— Juan A. Osorio Osorno